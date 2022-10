Ala Vall d’Uixó ens han atorgat alguns títols oficiosos de capital de, ciutat de… Però si d’alguna cosa crec sincerament que som ciutat de... és de cultura. La Vall és una ciutat de cultura, en totes les seues expressions. Durant l’any podem gaudir de pràcticament totes les disciplines artístiques a la nostra ciutat: música, arts plàstiques, dansa, literatura, teatre, màgia… Tant des de la iniciativa municipal com en col·laboració amb nombroses associacions i entitats que promouen la cultura.

Ahir vam demostrar que som ciutat de cultura acollint a l’Auditori el 43è Certamen Provicial de Bandes de Música de la Diputació de Castelló, que va comptar amb la participació destacada de l’Ateneu Musical Schola Cantorum en la primera secció i de la Unión Musical Valldeuxense en la segona secció. Això demostra que som un referent musical i cultural a la província. És un orgull estar tan ben representats i gaudir del que suposen per al teixit social, cultural i festiu del nostre municipi, al costat també del Centre Instructiu d’Art i Cultura que enguany compleix 50 anys.

És innegable que som un poble d’artistes. Podria posar molts exemples però no vull mencionar-ne cap per no deixar-me a ningú, perquè arreu del món són molts els músics, sobretot, però també altres artistes, els que porten el nom de la nostra ciutat al més alt. Dirigint orquestres, cantant, component, produint pel·lícules, tocant, punxant música, escrivint, pintant, actuant… Totes i tots són un orgull per a la Vall. I em consta que també és un orgull per a ells i elles ser de la Vall.

La Biblioteca Municipal és un altre element fonamental d’esta ciutat de cultura. Perquè està entre les 10 millors d’Espanya, com ens va reconéixer el Ministeri de Cultura l’any passat amb un dels premis nacionals pel nostre projecte de biblioteca social i de participació ciutadana. Impulsa més de 150 activitats a l’any i una de les més valorades, el cicle d’autors i autores, que dona l’oportunitat a molts escriptors i escriptores locals. També la fira del llibre, recuperada la legislatura passada i ja consolidada cada mes d’abril.

Reiterar que som un referent en el món de la música no és redundant, perquè és cert. A més de les tres bandes, la programació musical anual és envejable, amb Jazz a la tardor, concerts de joves talents, el concert anual Ens trobem a la Vall amb figures locals de la música de prestigi nacional i internacional… També amb el suport a iniciatives puntuals com l’edició d’un disc pel 30 aniversari de la Rondalla Vallera, a principis d’enguany. Perquè la cultura popular està molt present al nostre poble i defensem eixes manifestacions en les quals s’expressa la nostra vida tradicional.

Esta legislatura hem donat també passes endavant en les arts plàstiques, amb la creació del concurs de pintura ràpida i amb el projecte Exposa al Palau, que ofereix als nostres artistes l’oportunitat d’exposar les seues obres al Palau de Vivel. També des de l’àrea de joventut amb l’exposició Joves Tendències podem conéixer el talent dels nostres joves en una gran quantitat de disciplines.

L’Aplec de la Plana, el cicle En conversa amb què ja ha entrevistat a Martirio i a Nacho Duato, Poetes i Cia, les publicacions del Centre d’Estudis Vallers, els cicles de documentals i cinema de diverses associacions, el Dia de la Dansa, l’Escola de Teatre que vam crear l’any passat… Un ampli ventall d’opcions que fan que la Vall siga ciutat de cultura, sense cap dubte. I això és possible gràcies a moltes entitats que fan que la nostra ciutat estiga plena de vida. No parem!

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó