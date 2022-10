Menys impostos

Esta setmana hem anunciat que per al pròxim any continuarem reduint les càrregues impositives a tot el veïnat. I dic «continuarem» perquè lluny d’agafar-nos al carro de la moda mediàtica i demagògica d’alguns partits i governs, a Betxí esta ha sigut la línia que hem seguit en els últims anys, com teníem previst i com ens havíem marcat des del primer dia que vam guanyar les eleccions.

Des del principi vam posar com a objectiu central eliminar l’enorme deute municipal que vam heretar allà pel 2011 i que ascendia a pràcticament el 100% del pressupost municipal. I paral·lelament, la línia que vam traçar era que, una vegada aconseguida eixa meta, havíem d’iniciar una revisió dels impostos municipals.

En els últims anys hem reduït l’IBI, hem introduït diverses bonificacions de l’ICIO (per exemple per instal·lar plaques solars) o hem eliminat l’impost per herència de les cases quan són primer habitatge. Ara, tornarem a fer una rebaixa de l’impost de béns immobles, eliminarem taxes burocràtiques i bonificarem les llicències d’obres per a altres administracions si fan inversions a la localitat.

En este context, crec que cal remarcar dos aspectes dins del maremàgnum d’actualitat en què ens movem. En primer lloc, que a pesar del que intenta fer-nos creure el PP, altres governs també reduïm càrregues impositives. És més, tot això a pesar del PP, ja que precisament va ser el seu govern l’autor de la bancarrota municipal que hi havia a Betxí ara fa poc més d’una dècada. I en segon lloc, que nosaltres no entrem a competir amb ningú, ni ho fem per apuntar-nos a la moda.

És possible que siguem atípics, però com sempre dic, no actuem per improvisació, sinó que tenim les coses molt clares, sabem d’on venim i cap a on anem. I sempre, sempre, pensant en el millor per al poble i per a la nostra gent, que és el nostre motor.

*Alcalde de Betxí