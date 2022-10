El clúster cerámico, al borde del abismo

Malos tiempos para la cerámica de Castellón. El desmesurado –e imparable-- aumento del precio de la energía, tanto del gas como de la electricidad, ha puesto a nuestras empresas azulejeras y esmalteras al borde del abismo. Y mientras, el PSOE mira hacia otro lado, se cruza de brazos y hace cómo si la cosa no fuera con ellos… Una vez más, la izquierda da la espalda a los problemas de Castellón.

La industria cerámica es, sin el menor género de dudas, el verdadero motor de la economía provincial. Los datos hablan por sí solos. Entre empleo directo, indirecto e inducido, las empresas del clúster dan trabajo a 73.385 personas, de las que 17.180 trabajan en las plantas azulejeras y otras 5.820, en las fábricas esmalteras. El sector cerámico crea puestos de trabajo y riqueza y es el mejor --y más reconocible-- embajador de la marca Castellón en el mundo entero por su decidida apuesta por la calidad y la innovación.

El azulejo de Castellón debe estar fuerte en los mercados internacionales para defender su condición del cuarto mayor productor de baldosas cerámicas del mundo --solo superado por China, India y Brasil-- y la segunda mayor potencia exportadora a nivel mundial de pavimentos y revestimientos cerámicos. Una posición ganada a pulso por el esfuerzo de nuestros empresarios y técnicos que, contra viento y marea, han sorteado crisis y trabas para que la marca Tile of Spain sea un referente en los cinco continentes. Una privilegiada posición que ahora, después de tantas décadas de inversiones y superación, no puede perder por una crisis que le llega impuesta, que es totalmente coyuntural y ante la que no tienen herramientas para defenderse.

No es una crisis de demanda, porque cuando las ventas han caído por el avance de los competidores internacionales o el de los productos sustitutivos, nuestros empresarios azulejeros han sabido salir a la calle a buscar nuevas áreas de negocio y nuevos nichos de mercado para situar las baldosas cerámicas en espacios que, hasta ahora, parecían vetados para la cerámica. Pero el sector no puede luchar contra una factura energética que les sobrepasa, que ahoga cualquier posibilidad ya no de crecimiento, sino, incluso, de mantener su liderazgo mundial. Y además del incremento de la factura energética, también está el sobrecoste económico de las exigencias medioambientales que no tienen sus competidores de fuera de Europa; y el aumento del precio de las materias primas…

Ni un segundo más que perder

Hay que tomar medidas urgentes. Las empresas cerámicas no tienen ni un segundo más que perder. Por eso, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado Castellón y ha conocido de primera mano los problemas del sector frente al abandono del PSOE. El Partido Popular es el único que aporta soluciones a la crisis del precio del gas que tiene a 7.500 trabajadores en ERTE y está provocando paros y despidos.

La industria cerámica necesita ayuda. Y la necesita ya. Por eso el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso que insta al Gobierno a desarrollar medidas que necesita la industria para financiar los precios del gas vía crédito fiscal, menos cotizaciones y menos IVA a estas industrias.

Es necesario crear ayudas directas que permitan reducir la factura energética y den oxígeno a una industria vital que se encuentra pendiente de un hilo. El azulejo de Castellón no puede seguir perdiendo fuerza por el inmovilismo de Sánchez y la nula reivindicación de Puig.

Presidenta provincial del PPCS, alcaldesa de Vall d’Alba y diputada provincial