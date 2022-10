Aunque con distintos y variados nombres se ha celebrado la semana pasada la que ahora, desde el reinado de Alfonso XII en 1918, denominamos Día de la Hispanidad, referida también al Descubrimiento de América para muchos, pero no para todos. Y a este respecto me viene a la mente una conversación en un país centroamericano. Sin ánimo de generalizar. Verán.

Tenía concertada una entrevista profesional con el ministro de Cultura de aquel país y en la antesala trabé conversación con el secretario, presentándome como español, naturalmente, pese a mi nombre y apellido. Me abordó inmediatamente y, prima facie, me sorprendió con un breve análisis del mal que España había infligido a los países que ahora llamamos América. Nos colonizaron, nos robaron las costumbres, me decía, el oro, la religión indígena, la lengua y la cultura en general. Pero --añadí yo-- también les trajeron universidades, otros oficios, otras perspectivas de vida. No todo fueron cosas malas. La leyenda negra contribuyó a propagar esta perspectiva. De momento me excusé dando un giro a la conversación.

--Por cierto, ¿cómo se llama usted? (yo lo sabía). José García, me respondió. ¡Ah! le dije yo: pues mire usted, D. José, entre esos expoliadores, colonizadores, habría bastantes García, probablemente parientes lejanos suyos. De mi apellido, con toda seguridad, ¡ninguno! Y me despedí a la francesa, como correspondía a mis orígenes. Luego lo comenté con el ministro que se mostró más moderado y razonable.

Ahora bien, durante mis numerosas visitas a aquellos países observé que también había muchos García que nos apreciaban y se sentían honrados con sus antecesores.

