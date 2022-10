El futuro de Benicàssim

Hace tres años, al concluir las elecciones municipales del 2019, Benicàssim tuvo la oportunidad de iniciar un cambio, una apertura al futuro. El PP, que ya gobernaba cuatro años, solo obtuvo seis concejales de los 17 que tiene el municipio. El pueblo quería un cambio.

Cristina Fernández, cabeza visible de Ciudadanos, no supo interpretar el sentir de las urnas y encumbró nuevamente a Marqués a la alcaldía. Eso sí, con una sustanciosa remuneración económica (ella cobraría sueldo de alcaldesa), a lo que se añadirían sus ingresos, y los de Marqués, por pertenecer a la Diputación.

Lo que mal empieza, mal sigue y mal acaba. Desde el principio la coalición no funcionó, no se firmó programa alguno, nunca se antepuso Benicàssim sobre los intereses personales, siempre fueron los económico-políticos los priorizados. En 2022 no han sido capaces de aprobar el presupuesto municipal, ni hablar de estar preparando los del 2023, es decir, un desastre. Eso supone inversiones paradas, teatro sin programación, deficiente limpieza, malos servicios administrativos, etc. Cualquier vecino podría hacer una larga lista.

Tiene solución

Ese oscuro presente político tiene solución, se acercan las elecciones municipales. Benicàssim solo ha avanzado con ayuntamientos progresistas del PSOE, fue pionero en guarderías gratuitas, libros escolares subvencionados, actividades culturales, festivales musicales, regeneración de playas u ordenamiento urbanístico.

El Partido Socialista de Benicàssim se plantea como alternativa necesaria para salir de esta mala época, con una militancia conjuntada y consolidada, unos concejales que demuestran trabajo y sentido de colaboración para que el desastre administrativo no vaya a más.

Portavoz del PSPV de Benicàssim