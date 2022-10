Aquí tenemos otro de los muchos personajes que puebla España, herederos de la picaresca, que logran un cargo o cargazo y que se aferran a él, que no dimiten ni de casualidad y que curiosamente no son cesados a pesar de su nefasto, cuando no ilegal comportamiento. De este sujeto dicen que tiene la protección de Pedro Sánchez, otro que se agarra al poder como sea.

Sus comportamientos y sus palabras avergonzarían a cualquiera. A este, que es presidente de la Federación Española de Fútbol, no. La lista de investigaciones de la fiscalía anticorrupción es larguísima. El contrato de la Supercopa, que se inventó arteramente con efectos retroactivos y que supuso un pelotazo de 24 millones para la empresa de su amigo-compinche Piqué. La vinculación de sus ganancias a que Madrid y Barcelona estuvieran en la competición. Su apartamento de lujo en Madrid. La juerga de Salobreña en la que con directivos de su confianza se montó una fiesta con un grupo de «chicas jóvenes», se investiga si con dinero de la FEF. Lo último de alguien que debe ser imparcial, pero es tonto, manifiesta que los que peor le caen son el Villarreal, el Sevilla y el Valencia, qué mala suerte. Su padre, exalcalde socialista de Motril, delincuente condenado por la corrupción de los ERE, se une a las risas y afirma «que les vayan dando». Y este señor es el responsable de organizar al comité técnico de árbitros que suelen ser polémicos con estos equipos a los que sancionan con rigurosidad. Entre unas cosas y otras se lleva 675.701€ de sueldazo. Algunos, más que Rubiales le llaman Vivales. Notario y doctor en Derecho