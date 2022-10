Alsina crea problemas por donde pasa

Los alumnos de la Escola d’Art siguen esperando un local digno para poder realizar sus clases. Lo denunciamos en el mes de junio y presentamos una moción, aprobada por el pleno, para exigir un nuevo local sin goteras, sin humedades y digno. El gobierno de Guillem Alsina dijo tomar nota, pero después de cinco meses la cosa sigue igual. Rechazaron la propuesta del Partido Popular, pero el alcalde ha sido incapaz de ofrecer una solución alternativa.

Los alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales (EMIARE) todavía no saben cuándo empezarán sus clases y estamos ya casi en el mes de noviembre. Alsina ha decidido privatizar este servicio municipal que prestaba el Consell Municipal d’Esports con la colaboración de los clubs, pero la licitación todavía no se ha resuelto. Las familias esperando, los niños y niñas sin poder practicar deporte y Alsina incapaz de dar explicaciones a su nefasta gestión.

Incapaz de licitar el servicio

Los alumnos del Aula Municipal de Teatro todavía no han comenzado sus clases. Alsina decidió este verano no prorrogar el contrato y ha sido incapaz de licitar de nuevo el servicio. El curso que habitualmente comenzaba en octubre no tiene fecha de inicio por la desidia y la mala gestión de Alsina y sus concejales.

Los vinarocenses no merecen tener un alcalde que crea problemas allá por donde pasa. Ni los alumnos de la Escola d’Art, ni los jóvenes usuarios de las EMIARE ni los del Aula Municipal de Teatro merecen sufrir las consecuencias de un alcalde que desde hace varios meses actúa a la desesperada porque sabe que está en su tiempo de descuento.

En Vinaròs, después de ocho años, ha llegado el momento de cambiar para que las cosas funcionen. Es la hora de Juan Amat.

Presidente PP Vinaròs