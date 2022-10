Per una cultura de la igualtat a la universitat del segle XXI

La Universitat Jaume I, en els seus Estatuts de 1991, va deixar patent que com a comunitat universitària naixia en un compromís ferm i decidit amb la igualtat efectiva entre dones i homes i amb valors humanistes universals. Aquest compromís es va renovar en la revisió del document estatutari, 30 anys després, el 2021. Aquesta orientació del que vol ser l’UJI es manifesta també en el seu Codi ètic quan expressa que aquest principicompartit ens porta a eliminar en l’àmbit de les nostres competènciesqualsevol obstacle que dificulte la seua consecució, propiciant en lanostra gestió l’exercici de pràctiques igualitàries i l’ús d’un llenguatge inclusiu.

El III Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I, aprovat pel Consell de Govern alsetembre de 2021, constitueix el full de ruta de què ens hem dotat per avançar en el camí que ens aprope any rere any, dia a dia, cap a la igualtat.

En aquest camí és essencial la implicació de tota la comunitat universitària per a aconseguir generar una cultura d’igualtat i tolerància zero davant situacions de desigualtat estructural, violència masclista i discriminació per raons de gènere o diversitat afectivosexual. Una comunitat universitària propositiva que es forme, impulse i desenvolupe una docència amb perspectiva de gènere utilitzant i reclamant un llenguatge inclusiu. Per això la formació permanent del seu professorat és una eina clau, igual que ho és una investigació i transferència del coneixement amb perspectiva de gènere, tant pel que fa a la configuració dels seus equips, com a les metodologies d’investigació que s’utilitzen a la recerca, al laboratori, i a la disseminació i comunicació del coneixement i resultats.

El lideratge per incentivar, reconèixer i millorar les estructures de gestió, docència i investigació en matèria d’igualtat recau en el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat que, des de l’any 2010,disposa d’una Unitat de Igualtat en consonància amb els criteris establerts pel model europeu d’excel·lència universitària.

La Unitat de Igualtat està al servei de tota la comunitat universitària, a qui estimula i acompanya en aquest camí. Proposa accions concretes que ens ajuden a corregir les desigualtats entre homes i dones en l’àmbit les relacions laborals i en les condicions de treball existents a la Universitat, així com a consolidar les línies d’actuació en l’àmbit de les polítiquesd’igualtat que eliminen discriminacions per raó de gènere i diversitat afectivosexual en el funcionament de la Universitat. Dins d’aquest objectiu, aquest curs acadèmic s’ha iniciat un procés de revisió del Protocol que té com a objectiu la detecció preventiva de supòsits d’assetjament sexual, per raó de sexe, per orientació sexual i per expressió o identitat de gènere, al mateix temps que impulsa la canalització, acció i sanció que correspon a conductes d’assetjament. El coneixement d’aquest protocol, la seua actualització i l’excel·lent funcionament del Punt Violeta-Rainbow i la Comissió Investigadora de Reclamacions (CIRA) ens permetran conviure en un campus segur i lliure de violències masclistes o lgtbifòbiques.

Acabem de celebrar amb un gran èxit, el 26 d’octubre, el V Congrés d’Investigació i Gènere a la Universitat Jaume I, on es va obrir una finestra per apropar-nos a la visió internacional de la igualtat de gènere de la mà de la catedràtica de Filosofia del Dret Paloma Durán. Es van seleccionar i presentar per a la discussió deu comunicacions fruit de la investigació de gènere en els àmbits de les ciències jurídiques i econòmiques, les ciències de la salut, les ciències humanes i socials, les enginyeries i les ciències experimentals i tecnologies. Cal destacar el lliurament del V Premi Investigació i Gènere (Universitat Jaume I). Un premi que vol promoure, visibilitzar i reconèixer la investigació i la docència de qualitat i l’avantguarda en matèria d’igualtat de gènere, i la diversitat sexual en la investigació i la docència. El lliurament d’aquest Premi, en les modalitats d’Investigació i innovació docent, va ser per als treballs presentats per la professora Consol Aguilar Ródenas i pel Grup d’Innovació Educativa PEPI (Pràctiques Educatives per la Igualtat). En la modalitat de Projecte d’investigació, el premi va ser per a les professores Mª José Gámez Fuentes, Emma Gómez Nicolau i Rebeca Maseda García. En la modalitat de Tesi doctoral, per a l’estudianta Magdalena Sancho Moreno. I, finalment, en la modalitat de Treball final de màster,per a l’estudianta Nerea Bella García.

La Universitat al segle XXI, com ha assenyalat amb rotunditat la comunitat internacional en l’Agenda 2030, té una responsabilitat cap a la societat en la consecució dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) perquè és l’agent més potent en generació i transmissió de coneixement. Com a institució d’ensenyament superior, l’educació de qualitat (ODS4), la igualtat de gènere (ODS5), la reducció de les desigualtats (ODS10) i la pau, justícia i institucions sòlides (ODS16) s’espera que siguen la diana de la nostra actuació. Estem encara lluny d’aconseguir les metes marcades per a aquests objectius, però l’UJI es sent compromesa amb la construcció del camí que ens ha de portar a la meta de la igualtat efectiva entre dones i homes, i en la implementació de polítiques d’igualtat que eliminen la discriminació per raó de gènere i garantisquen el respecte a ladiversitat afectivosexual en el funcionament de la Universitat. I per a aquest camí comptem amb una comunitat universitària que manté viu el compromís ferm i decidit amb la igualtat, com el primer dia de 1991.

Professora titular de Filosofia Moral. Vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat. Universitat Jaume I