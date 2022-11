Sanidad para los socialistas

La Generalitat valenciana, la de Ximo Puig, solo actúa ante la presión… de los suyos, por supuesto. A los demás, ni caso. El pueblo de Vilafamés venía reclamando desde hace años la licitación del consultorio médico que tanta falta hace en esta localidad, pero en la Conselleria de Sanidad daban largas. Siempre daban largas…

Pero la amenaza de perder el control socialista del Ayuntamiento de Vilafamés ha sido suficiente para que en la Generalitat se hayan puesto las pilas --después de ponerse a temblar-- y, como por arte de magia, ya se ha abierto el proceso de licitación del reclamado centro de salud. Increíble, pero cierto. La prueba más clara e irrefutable de que Ximo Puig y sus colegas gobiernan solo y únicamente para los suyos, para los socialistas, porque el resto de ciudadanos no tenemos capacidad de presionarles con una dimisión masiva de alcaldes y concejales. E incluso de diputados si hiciera falta…

Así no, así no se puede gobernar. Así no se puede gestionar ni la Comunitat Valenciana ni tan siquiera una comunidad de vecinos. No se puede dirigir una región pensando solo en los afiliados del PSOE… Hay que imponer siempre criterios de coherencia e igualdad. Hay que trabajar por el bienestar de la mayoría pero sin olvidar en ningún momento a los pequeños colectivos. Hay que gobernar para todos los ciudadanos, incluyendo a los que te han votado y a los que no votarán jamás. Hay que pensar en las personas y no en las urnas.

Y que conste que yo, como alcaldesa y como diputada, aplaudo la medida adoptada por los concejales del PSOE de Vilafamés de amenazar con dejar solo al alcalde y marcharse al grupo de los no adscritos si no se conseguía el reclamado servicio sanitario antes de finalizar el pasado mes de octubre… ¿Pero qué podemos hacer los demás?

¿Qué podemos hacer para exigir la apertura de tantos y tantos centros de salud que se necesitan a lo largo y ancho de nuestra provincia? ¿Qué podemos hacer para ampliar y mejorar la calidad sanitaria en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Castellón? ¿Qué podemos hacer para evitar el imparable desmantelamiento del Hospital Provincial? ¿Qué podemos hacer para dotar al Hospital de Vinaròs con todo el personal que necesita? ¿Qué podemos hacer?

Al final tendremos que salir a la calle

Al final tendremos que salir los ciudadanos a la calle y reclamar nuestros derechos. No nos va a quedar otra solución. Y es que no se puede legislar solo para los votantes socialistas. Todos los ciudadanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Todos tenemos derecho a la mejor atención sanitaria posible.

La sanidad, o mejor dicho, la calidad sanitaria; es la gran asignatura ya no pendiente, sino suspendida del Gobierno de Ximo Puig. Y no lo decimos únicamente nosotros, sino que lo dicen también los profesionales de un sector ignorado y maltratado. El PSOE es experto en anunciar proyectos, medidas e inversiones que nunca llegan. El problema es que la sanidad no es un juego, ya que es un servicio primordial para todos y cada uno de los castellonenses. Por eso, desde el Partido Popular le exigimos al PSOE que abandone ya la política partidista y de favores para ponerse a trabajar por y para todos los ciudadanos.

Alcaldesa de Canet lo Roig y diputada provincial