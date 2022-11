El primer pressupost d’una nova era

Els contextos global i local obliguen a tot responsable polític a posar solucions als problemes de la gent. El 2023 serà un any clau per a remuntar l’economia i garantir l’estabilitat de les famílies d’Alcalà i Alcossebre, per això els i les socialistes hem fet ja els deures i hem registrat a l’Ajuntament un decàleg de propostes perquè es tinguen en compte de cara als pressupostos. Les nostres prioritats són la protecció social, l’economia, la transició energètica i la mobilitat sostenible, la igualtat i la regeneració urbana.

Per a alleugerir l’efecte de la crisi de preus en els negocis i en la gent corrent proposem una línia d’ajudes a pimes i autònoms, emulant les que ara fa dos anys van reflotar el nostre teixit productiu durant la covid, i la reducció dels preus públics municipals. En el document de propostes fem constància de la necessitat d’adaptar les instal·lacions de la guarderia d’Alcalà a les normatives vigents. No fer-ho continuarà tenint conseqüències sobre les famílies gaspatxeres, que a diferència de les d’Alcossebre no gaudeixen d’educació gratuïta de 2 a 3 anys ni poden sol·licitar el bo infantil de 0 a 2 anys de la Generalitat per la inacció del PP.

Comptes aliens a la nova realitat climàtica

Patim una crisi energètica i climàtica greu, pel que seria temerari que els propers comptes foren aliens a esta nova i trista realitat climàtica. La creació d’una comunitat energètica a Alcossebre o l’aprovació d’ajudes a particulars per a l’eficiència energètica són les nostres receptes per a rebaixar l’ús d’energia i la factura. Quant a mobilitat sostenible, proposem un poble amable, un poble per a passejar i amic del ciclista urbà. Les cases del centre històric d’Alcalà es cauen. Tornarem a ser insistents perquè el Francisco Juan actue i protegisca el nostre patrimoni urbà. Com també seguirem pressionant perquè s’invertisca en la renovació del clavegueram, que presenta un estat obsolet. Per últim, encoratgem l’equip de govern a garantir fons per a impulsar el pla d’igualtat contra la violència de gènere.

Els i les socialistes vetllarem perquè Alcalà i Alcossebre tinguen uns bons pressupostos que facen avançar el nostre poble i que permitisquen fer-li front a la inflació.

Portaveu del PSPV d’Alcalà de Xivert i Alcossebre