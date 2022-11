Per una Vila-real més sostenible

Aquesta setmana l’Ajuntament anunciava l’adhesió de Vila-real a la xarxa de Ciutats per la Bicicleta i a la xarxa Ciutats que caminen, unes iniciatives que s’emmarquen en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i que van en la línia de complir amb la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica que entrarà en vigor pròximament. Una via cap a una ciutat més sostenible que és el que reclama Compromís per Vila-real des de fa anys.

Però, com és que en vora 12 anys de govern socialista encara no han pogut crear una xarxa de carrils bici? No era açò una prioritat abans i, ara, a 7 mesos de les eleccions municipals, és quan se’n recorden?

Vila-real compta amb unes característiques immillorables per teixir una xarxa de vies ciclistes que comunique de nord a sud i d’est a oest. Una xarxa segura que ens permeta desplaçar-nos amb bicicleta sense por de patir accidents. Ciutats molt més grans que la nostra, com València, governades per Compromís, sí s’han convertit en un referent en mobilitat sostenible amb la creació de xarxes ciclistes que han afavorit l’ús de les bicicletes en els desplaçaments habituals. I amb això també han aconseguit ser la ciutat més gran de l’estat on més ha baixat la contaminació.

Perquè volem ciutats sostenibles i saludables per a les persones ens congratulem de ser part de Ciutats que caminen i esperem que no només s’amplien les zones per a vianants, sinó també que el centre puga ser realment una zona segura on els cotxes i furgonetes que hi circulen contínuament deixen de fer-ho.

Volem una Vila-real respectuosa amb el medi ambient que baixe el nivell d’emissions contaminants, i esperem que aquests anuncis electoralistes no queden en l’oblit i siguen una realitat ben aviat.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real