Compromisos incumplidos

Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, el presidente Puig ha anunciado con una melodía ilusionante sus últimos presupuestos ficticios en los que se vuelven a contemplar los 1.366 millones vinculados a la infrafinanciación, dinero que nunca llegará a las arcas valencianas mientras el president no se enfrente a su jefe. Creo que ya va siendo hora de que el Sr. Sánchez se tome en serio nuestra comunidad y deje de dar privilegios a los golpistas y separatistas.

La realidad es que estamos ante unos presupuestos que van a suponer más impuestos para todos los valencianos y más deuda pública; y el Botànic como experto en cartelería electoralista sigue vendiendo humo cuando incumplen sistemáticamente sus compromisos y no son capaces de ejecutar ni una cuarta parte de las inversiones comprometidas el año pasado.

Tras casi ocho años gobernando deberían dejarse de excusas para justificar su deficiente gestión. Ahora, y con las elecciones llamando a la puerta, es el momento de hacer balance, de ver qué se ha cumplido de su programa electoral; y si me voy al programa de educación sus promesas incumplidas hacen que más de 16 mil niños y niñas valencianas sigan estudiando en barracones. Me preocupa que no se tomen en serio la educación inclusiva e impongan un modelo de orientación que está en tela de juicio por los expertos, por falta de materiales en los colegios para hacer pruebas diagnósticas, falta de educadores o cuando se reducen en un 86% las ayudas para fomentar actividades de integración del alumnado de centro de educación especial, entre otras. Anunciaban que venían a salvar personas, pero se sigue discriminando al alumnado de la concertada cuando se les excluye de las subvenciones de auxiliares de conversación extranjera. Pero, sin embargo, aumentan las cuantías para subvencionar entidades amigas como el Instituto Ramón Llull, entre otras. Un año más la ideología y la falta de ejecución es la huella que marcan estos últimos presupuestos.

* Diputada de Cs en Les Corts