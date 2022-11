Ja no és una notícia sorprenent que el Botànic haja quadrat un nou pressupost. Dues legislatures contemplen uns comptes que determinen una realitat clara: l’estabilitat dels diferents governs que han estat decisius per tal de conduir-nos a una realitat econòmica que desitgem tots els agents econòmics que intervenim en la societat d’una manera o d’altra. Les certeses en una conjuntura d’incerteses (pandèmia, guerra i inflació) han contribuït a fer possible un creixement sostingut de l’afiliació a la Seguretat Social al País Valencià. I en gran mesura el sector industrial s’ha vist beneficiat.

En aquest sentit, m’agradaria destacar l’atracció de capital que està duent a bon termini la Direcció General d’Internacionalització que des de 2015 capta fons per valor de 766 milions d’euros anual, una xifra força superior al 514 d’èpoques passades. I recordem que els inversors responen quan hi ha una percepció de seguretat, estabilitat jurídica i política. A més a més, l’activitat del departament que dirigeix Maria Dolores Parra també ha augmentat les beques de formació en comerç exterior, que ara no solament arriben als graduats sinó també als estudiants d’FP.

Un territori atractiu per invertir

Dades concretes per tal reflectir que hem passat d’una percepció de desconfiança manifesta abans de 2015 al fet de ser un territori atractiu per invertir i per treballar i hem d’esforçar-nos perquè aquesta atracció estiga vehiculada per llocs de treballs qualificats i ben remunerats, on l’FP ha de poder contribuir de manera manifesta. Ara ja amb els cursos d’especialització o la potenciació dels cicles que estiguen en relació als sectors industrials com ja es fa a l’IES Vicent Castell i Doménech.

Donar-li la volta a la percepció econòmica del País Valencià ha estat una de les tasques fonamentals de Compromís al govern del Botànic bé siga en les polítiques d’ocupació o les referides adés en l’estabilitat dels pressupostos. Polítiques totes que juguen un paper fonamental en fer del País Valencià un lloc d’oportunitats per a tothom. Avui, viure i treballar al nostre país és un poc més fàcil malgrat les dificultats.

Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Castelló