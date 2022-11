Final d’any intens

A Betxí ja estem acostumats, des de fa diversos exercicis, a tindre uns finals d’any molt moguts. Per diversos motius, però la realitat és que sempre coincideixen diverses circumstàncies que ho provoquen. Per exemple, subvencions que ixen just en estiu, o projectes que van ajustats en el temps i s’allarguen els terminis, o perquè s’activa a final d’any el romanent de tresoreria positiu per encetar noves obres.

Siga com siga, enguany no és diferent dels últims temps. És més, segurament és fins i tot més intens i accentuat, ja que en estos moments tenim el poble ple d’obres importants per continuar avançant. En concret, en tenim dues al Palau (una subvencionada pel Ministeri i l’altra per la Conselleria d’Habitatge); l’empedrat del carrer Mossén Manuel Belaire (sufragat per la Conselleria d’Habitatge); l’empedrat dels carrers Dolors i Sant Josep (amb fons municipals); millores al Centre de DIA (Conselleria de Polítiques Inclusives); condicionament a la casa de Cultura (fons propis); millores als polígons Molí-llop i de l’AR8 (Conselleria d’Indústria); construcció d’una nova aula per a cicles formatius a l’IES (Conselleria d’Educació) i actuacions d’accessibilitat a l’Ajuntament (Conselleria de Polítiques Inclusives).

Tot plegat, deu actuacions que sumen vora 1 milió d’euros d’inversions provinents al 80% d’altres administracions i que suposen una millora qualitativa en diverses àrees de municipi. I tot això, hauria estat impossible sense la dedicació i implicació dels funcionaris del nostre ajuntament. Per això, una vegada més vull agrair-los públicament la seua feina diària.

Els polítics sempre ens enduem la part més mediàtica, tant en negatiu com en positiu. Però especialment per a les coses bones, sempre hi ha al darrere gent que ho fa possible i que en són imprescindibles: els i les funcionàries. Per tot això, moltíssimes gràcies.

*Alcalde de Betxí