Una llengua per guanyar!

Cada 20 de novembre celebrem el Dia de les Lletres Valencianes en commemoració de la primera edició en 1490 de la novel·la cavalleresca Tirant lo Blanc de Joanot Martorell.

Ahir va fer 532 anys que aquesta obra cabdal de la literatura universal, que marcà un pas endavant en el seu gènere, passava a formar part de la nostra història, de la nostra cultura. Com cada any se’n realitzaran lectures arreu del País Valencià.

Com també forma part de la nostra història i de la nostra cultura Joan Fuster i tot el seu llegat. I és que enguany, coincidint amb l’aniversari del centenari del seu naixement, l’Acadèmia Valenciana de les Lletres l’ha declarat Escriptor de l’any. Però la seua importància va més enllà de la literatura. A grans trets i per fer memòria, a més de poesia, assajos, o col·laboracions amb diaris i revistes, Fuster també fou professor i catedràtic de la Universitat de València, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, del Consell Valencià de Cultura i de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigacions, dirigí l’Institut de Filologia Valenciana, impulsà i presidí Acció Cultural del País Valencià i rebé diversos reconeixements a nivell institucional i acadèmic. Cal assenyalar que Fuster marcà un punt d’inflexió a l’hora de tractar els problemes que teníem com a país en afrontar-los des d’un sentit crític, amb una nova interpretació de la nostra història i des de la reflexió, provocant un canvi substancial en la forma de considerar el propi país per part de la societat valenciana. Per tot, molts el consideren l’intel·lectual més important del País Valencià en dècades.

En aquest Any Fuster, les Comissions Obreres del País Valencià ens sumem al seguit d’homenatges que arreu del país estan realitzant diferents entitats. Així el proper dilluns 28 de novembre a la Sala d’Actes de la nostra seu a València inaugurarem l’exposició de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua Joan Fuster una vida il·lustrada. També diran i llegiran paraules sobre Fuster l’escriptora Raquel Ricard, l’escriptor Toni Mollà, l’estudiós de Fuster Isidre Crespo i la nostra companya Xelo Valls.i esteu convidades.

I seguim amb celebracions. Enguany, en desembre, farà noranta anys de la firma de les Normes de Castelló, també conegudes com les Normes del 32, acord que signaven a Castelló de la Plana l’any 1932, representants del món de la cultura i del valencianisme polític i institucions culturals de tot el País Valencià, a proposta de la Societat Castellonenca de Cultura. Arreu és coneguda la importància de les Normes alhora d’unificar criteris ortogràfics, de normalitzar la nostra llengua, i com a eina fonamental per establir un model de llengua i societat de futur.

La Plataforma Castelló per la Llengua, constituïda per partits polítics, sindicats, associacions i diferents col·lectius de Castelló, commemorem cada any aquest esdeveniment. Si heu fet els conters, en desembre d’enguany farà noranta anys de la signatura de les Normes i, com que coincideix amb l’Any Fuster, n’estem fent una commemoració especial. Sota el lema Una llengua per guanyar!, cita de Joan Fuster: "La llengua no ens la regalarà ningú, l’haurem de guanyar dia a dia", diferents municipis acullen actes, jornades i exposicions que culminaran dissabte 17 de desembre a Castelló de la Plana amb una trobada de muixerangues, l’habitual manifestació que tindrà com a punt emblemàtic la Casa Matutano, on es signaren les Normes de Castelló, i clouran amb un acte polític i un gran concert amb l’actuació de Al Tall i la Unió Musical del Grau, com invitats d’honor; Lola Bou i Manel Brancal; la trobada Borja Penalba, Mireia Vives, Feliu Ventura i David Fernández; Jazzwoman; Auxili i la Kinky Band.

Animar-vos a participar en tots els actes.

Secretari General CS CCOO PV Comarques del Nord