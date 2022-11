Finançament just per a la Universitat Jaume I

Divendres passat vaig visitar el CEIP Sant Agustí per tal de veure-hi el programa d’aprenentatge servei que coordina Ana Vèrnia, professora de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb la regidoria d’Educació amb l’Associació de veïns, un seguit d’accions inclusives que pretenen millorar les ferramentes educatives del barri.

A banda d’aquesta estreta col·laboració, que n’és una de tantes, crec que hi ha motius suficients per a considerar la Universitat Jaume I com una institució pública que ha suposat un abans i un després per a Castelló i les seues comarques. Ja ho he explicat en altres articles, però no em cansaré d’afirmar que la seua creació és probablement la fita més important del segle XX a les nostres comarques. No s’entén ja la nostra ciutat sense la creació de l’ens universitari.

És per això que no és baladí la reivindicació d’un finançament que supere els problemes que no solament té l’UJI sinó que tenen altres institucions per a tancar un pressupost que ha d’afrontar despeses energètiques sense precedents i d’altres en el capítol de personal que no són específiques del món universitari sinó que estan en relació amb l’estabilitat de la plantilla. Posar en perill el mateix funcionament de les titulacions hauria de ser suficient per a poder quadrar un comptes que tenen un impacte social enorme i que es vehiculen en multiplicitat d’accions que tenen un retorn assegurat. No és un caprici.

Canal d’entrada d’innovació

Cal recordar que no solament hem d’expressar la capacitat de l’UJI per a la formació, hem d’insistir en la multitud de projectes d’investigació, així com la seua vocació internacional que suposa un important canal d’entrada d’innovació, així com l’estreta relació amb el context industrial de les nostres comarques. Tot plegat mereix un esforç per part de la Conselleria d’Universitats tenint en compte que la capacitat d’estalvi de qualsevol universitat és limitat. Crec que el crit unànime de tota la societat castellonenca ha de ser suficient per a esperar una resolució a l’altura de les circumstàncies. Per desgràcia Ciudadanos es va negar ahir mateix a donar suport a la Declaració institucional de l’Ajuntament perquè estava escrit en valencià.

Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Castelló