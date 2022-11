Soy consciente que el titular de este artículo le ha indigestado el café a más de un compañero de grupo municipal en el Ayuntamiento de Vinaròs. Tranquilos, que no cunda el pánico, que ahora os lo explico. No hay marcha atrás a mi decisión de no concurrir en las listas municipales por Ciudadanos, el partido por el que me presenté a las elecciones y al que defenderé hasta el último día en el que se disuelvan las corporaciones. Porque eso es lo que me han pedido por activa y pasiva mis electores, decenas de vecinos anónimos que me paran por la calle o amigos que inundan mi móvil de wassaps de cariño. Sí, me presento por Vinaròs, porque mi compromiso con esta tierra y sus gentes va mucho más allá de unas siglas políticas y de una ideología. Vinaròs es mi partido, ¿algún problema?

Objetivos logrados Cada día voy al ayuntamiento con la misma ilusión del primer día, con las mismas ganas de mejorar la calidad de vida de mis vecinos, con las mismas fuerzas para criticar aquello que no me gusta o aplaudir lo que se ha hecho bien. No he tirado la toalla, todo lo contrario, lo más cómodo hubiese sido jugar al despiste o poner excusas sobre si me presento o no por Ciudadanos. Pero había un problema, es que yo no soy así, no me hago trampas al solitario ni presumo de lo que no poseo. Para bien o para mal he sido un concejal que siempre ha dicho alto y claro lo que piensa, sin importarle si incomodaba a izquierda, diestra o a veces...a siniestra. Es lo que me llevaré en mi maleta política, un montón de objetivos logrados y la satisfacción de haber contribuido a mejorar Vinaròs. Mi tierra, mi partido, al que represento y por el que siempre estaré dispuesto a presentarme. Ojalá todos pudiesen decir lo mismo. Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vinaròs