La il·lusió torna a Almassora

Fa unes setmanes el col·lectiu local de Compromís per Almassora em va demostrar un dels més grans reconeixements que pot atorgar un partit: la confiança unànime de totes i tots per encapçalar la llista per Almassora. A banda de la il·lusió que em costa amagar, això suposa un gran repte que assumisc amb la responsabilitat i empenta que comporta, i més en els temps que corren.

I és que, enmig de la situació econòmica complicada que ens ha tocat viure, la gent demana a crits polítiques socials que posen per davant les persones, noves idees que facen reflotar l’economia domèstica i inversions per part de qui governa per ajudar sectors tan nostres com el tauleller o el citrícola.

Tampoc podem ni volem mirar cap a un altre costat amb els habitants de la platja d’Almassora. Crec que es mereixen uns accessos i uns serveis tan dignes com els que viuen al poble, i no caure en l’oblit i l’abandó com si no estigueren sota l’aixopluc del mateix ajuntament. Cal seure, escoltar, estudiar i aplicar la millor solució per a totes i tots.

Però tot això no cau del cel. Per a dissenyar-ho i gestionar-ho cal gent propera que conega la realitat del nostre poble, i al mateix temps valenta i amb experiència en l’àmbit municipal i nacional. I nosaltres tenim la sort de comptar amb els millors, com són Diana Belliure (actual portaveu municipal de Compromís) i David Guardiola (actual membre de l’equip de comunicació de Compromís a les Corts), qui m’acompanyaran en aquesta empresa com a número dos i tres de la llista respectivament.

Tots dos són persones properes, preparades, implicades i carregades d’il·lusió per transformar i arribar a l’Almassora que volem. Una Almassora més verda, respectuosa i involucrada en la lluita contra el canvi climàtic. Una Almassora més amable i oberta que convide la gent a visitar-la, a conèixer-la i a estimar-la. Una Almassora més activa i creativa que represente l’esperit treballador de les almassorines i els almassorins i cresca econòmicament.

El proper 28 de maig tindrem l’oportunitat de refermar el canvi, d’anar més enllà i decidir el rumb del nostre poble. A Compromís per Almassora tenim l’equip, la preparació, l’empenta i la il·lusió per fer realitat la renovació que necessita el poble. Nosaltres ho tenim clar. I tu? T’apuntes?

Candidat de Compromís a l’Alcaldia d’Almassora