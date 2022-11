¿Bailamos, alcaldesa?

Siempre me ha gustado la música. Y también bailar. Desde pequeña, me apuntaba a todo lo que sonara a ritmo. No tenía muy buenas dotes de canto, en cambio, los pies y las manos parece que se acoplaban bastante bien, gracias a auténticas profesionales que se cruzaron en mi camino. Recuerdo aprender los bailes regionales de nuestra provincia de la mano de Pili Iturralde, del histórico grupo Millars de Castellón y continuar aún hoy colaborando en alguna ocasión con Aires Valencians de Benicàssim, especialmente en vísperas de nuestro patrón Sant Antoni, una cita en la que bailo desde que tengo uso de razón.

También aprendí a bailar diversas disciplinas como rock and roll, o bailes latinos. Y por supuesto, Sevillanas, con Dora Bernal y más tarde con Violeta Vidal de Aula Reggia. Mi alma de gruppie tampoco se ha perdido un concierto de las bandas más auténticas e iniciadoras de los tardeos como Simago Lemonds, Los Resilientes (antes Replicantes), The Veterans o Kasparov y Amor de madre, recientemente nominados a los premios Qubo de La Bohemia. Y siempre acompañada de mi inseparable amiga Elena, con quien me recorría salas emblemáticas como las de Fede Beroy. Tampoco me pierdo a la orquesta Supermagic en fin de año.

Y, por supuesto, me emociono con el flamenco, escuchando guitarras como la de mi paisano Iván Gómez, pasando por Ramón Jarque, Santi Huguet o el internacional Pedro Navarro, acompañando a voces gaditanas como Antonio El bolita, o Patxi Ojana, sin olvidarme del ritmo innato y auténtico, aprendido en la calle de Michel y Kevin. Y muchísimos más… artistas que hacen grande esta provincia y que han participado también en el Flamenco Fusión Gastro Festival de Benicàssim, donde desde Turismo trajimos a artistas de la talla de Manzanita, Falete, Junco, Los Chicos, Duquende, María Terremoto, La Húngara y un largo etc.

Orgullosa de la música

El 16 de noviembre de 2010, el flamenco era incluido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad por la Unesco. El 25 de noviembre de 2022, un miembro del PP de Benicàssim, me acusaba en un pleno de «bailar sevillanas» y subirlo a redes sociales. Como si bailar sevillanas fuera impropio de un político. Pues bien, yo estoy orgullosa de la música de este país y de sus músicos. Me siento afortunada y seguiré yendo a conciertos, bailando sevillanas, o lo que sea, sin avergonzarme de ello, a pesar de que para gente retrógrada esto sea motivo de seguimiento de la Santa Inquisición como si de un pecado se tratara. Los políticos también somos personas: me gusta ir de tascas, me gusta un sarao y me gusta compartir buenos momentos con gente auténtica y en locales donde se fomenta esta cultura. Y no hago daño a nadie.

Unos crían la fama y otros cardan la lana, con la diferencia de que nosotros nunca nos escondemos. Es lo que nos diferencia. Por la boca muere el pez, y llegará un día en que los que nos critican por esto, se mirarán al espejo y verán en qué se han convertido, pero entonces ya será tarde. Y nosotros seguiremos bailando.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación y en Benicàssim