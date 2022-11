Intens mes de novembre faller

Les falles a Borriana han entrat en el punt àlgid de l’inici de l’exercici faller de 2023 i el tancament de 2022 amb un mes de novembre ple d’actes que clouen un cicle i n’enceten un altre de nou. Un mes per a les falles lluny del calendari de març, però amb molta activitat i moltes emocions. Benvingudes i adeus i actes reinventats, inclús inèdits, perquè des del govern local, amb la Junta Local Fallera i la Federació de Falles, hem conjugat innovació i tradició, sempre de la mà, i no ha estat malament.

Vam començar novembre amb l’acte de proclamació oficial de Sílvia Navarro i Maria Olivas com a Reines Falleres de Borriana 2023 al Centre Municipal de Cultura la Mercè, un acte que simbolitza l’inici del calendari del nou cicle faller. Tot seguit, vam inaugurar el manifest que va revelar els detalls dels vestits i complements de les Reines Falleres, Dames de la Ciutat i Corts d’Honor de 2023.

Només una setmana després, i amb molts dies de preparatius, nervis, il·lusió i assajos va arribar un dels moments més especials i emotius d’aquest nou cicle faller, l’instant de recórrer el passadís principal del Teatre Payà i pujar les escales davant d’un públic entregat, en què Sílvia Navarro i Maria Olivas van rebre la banda de Reines Falleres de Borriana 2023, igual que totes les representants de les 18 comissions falleres en els actes d’exaltació al Teatre Payà.

Per primera vegada

El passat cap de setmana, a les acaballes de novembre, vam viure uns dies intensos amb les gales de les reines falleres amb algunes novetats, com va quedar clar en la gala infantil celebrada per primera vegada en la història fallera local, en què els més menuts i menudes de les 18 comissions van brillar amb llum pròpia acompanyant la Reina Fallera infantil i la cort d’honor, que van saltar a l’escenari per a oferir-nos una coreografia preparada per a l’ocasió.

Una vesprada de diumenge en què el protagonisme se’l va emportar la Reina Fallera Infantil, Maria Olivas, que va xalar acompanyada de la cort d’honor i dames de la ciutat, i representants infantils de les 18 comissions en un acte molt divertit, amb berenar i ball amenitzat per la discomòbil Clown.

Prèviament, la nit del dissabte, va ser l’hora del sopar de gala d’homenatge a la Reina Fallera, Sílvia Navarro, que es va celebrar al novembre i no al març.

Una cloenda especial per a un altre intens cap de setmana faller que continuarà amb les exaltacions de les representants de cada falla els pròxims mesos i en què, a poc a poc, l’olor de pólvora, la música i l’ambient festiu va impregnant els carrers esperant l’arribada de la setmana de Sant Josep.

Moments màgics que suposen molt d’esforç per a centenars de persones del poble que treballen durant tot l’any per a fer-los possibles. Enhorabona al món faller i al poble de Borriana.

Alcaldessa de Borriana