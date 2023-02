La provincia que merecemos

Castellón es una gran tierra. Y sus vecinos se merecen mucho más. En los últimos años, hemos visto cómo nuestra provincia se ha ido frenando, apagando y perdiendo oportunidades. Ni el Gobierno de España ni el de la Generalitat valenciana, ambos en manos del PSOE, han estado a la altura de la gestión que merecen nuestros 135 municipios. Y por culpa de esta falta de interés, de apoyo, de inversiones… los castellonenses nos hemos ido quedando a la cola en muchos aspectos.

En las últimas semanas, he emprendido una ruta por todos y cada uno de los pueblos y ciudades de Castellón. Y si de algo me está sirviendo este periplo es, precisamente, para ratificarme en lo que ya sabía, y todos conocemos: que vivir en Castellón es un privilegio. Hombres y mujeres comprometidos con su entorno, que aman sus raíces y las defienden, que crean futuro cada mañana, cuando se levantan con el alba para producir las mejores almendras, para dar de comer al ganado que después permitirá poner sobre la mesa la carne más exquisita, para producir las mejores baldosas cerámicas del mundo, las naranjas de mayor calidad o capturar con sus redes el manjar del Mediterráneo, nuestro pescado fresco.

Es mucho Castellón

De Herbés a Nules, de Culla a la Llosa, de Sant Jordi a Benicàssim, de Albocàsser a Castellón capital… la provincia de Castellón es mucho Castellón. Una provincia que sabe lo que quiere, y que merece lo que quiere. Gente sencilla y trabajadora, que está muy orgullosa de sus tradiciones y sus raíces, y que pide respeto por parte de quienes tienen la obligación de velar por su futuro y ahora, desde el PSOE, se les niega. Carreteras que no llegan, ayudas para un sector fundamental como la cerámica que se eternizan mientras se acumulan despidos en unas cifras que ya son de escándalo, sectores primarios que se abandonan a su suerte, en lugar de ayudarlos para que puedan seguir generando riqueza.

Así me lo han trasladado alcaldes y concejales con los que me he ido encontrando en esta ruta que es La provincia que mereces. Porque nadie mejor que los castellonenses para saber lo que quieren. Y junto a ellos, vamos a construir este gran proyecto que el Partido Popular está armando para Castellón. Un proyecto pegado al territorio, a sus necesidades, a sus aspiraciones… No hay sueños imposibles si trabajamos juntos para alcanzarlos.

Devolver la ilusión a la provincia

El Partido Popular está repleto de personas comprometidas. Marta Barrachina, presidenta provincial del PPCS; está haciendo una fantástica labor para devolver la ilusión a una provincia que estuvo muy alto y que con el PP conoció sus mejores momentos de progreso. Carlos Mazón será el presidente de la Generalitat que necesita la Comunitat Valenciana, comprometido con la Sanidad, defendiendo que se construya un nuevo Hospital General que dignifique la atención sanitaria de los castellonenses y la sitúe al primer nivel; con más infraestructuras para el cuidado de los mayores; con la recuperación del ritmo inversor en colegios que la gestión de Compromís ha bloqueado; con menos impuestos y menos burocracia, para que los castellonenses tengan más dinero para mejorar su nivel de vida o para facilitar poner en marcha sus proyectos. Y por supuesto, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, el presidente que necesita España para acabar con la deriva que los pactos de Pedro Sánchez han traído.

Tenemos personas, ideas y ganas de trabajar. Y el mejor territorio para desarrollar la provincia que merecemos. Vamos juntos a construirlo.

Senador territorial del PP por la Comunitat Valenciana