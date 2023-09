Perdre la identitat

L’altre dia a casa vam trobar la partida de defunció del meu besavi. Un home que va ser afusellat a la guerra civil. Un document escàs amb el qual podrem, a partir de les poques dades, investigar en quina fossa es troba, si és que va tindre eixa sort. I així li tornarem la seua identitat, la que va perdre un març de 1939, perquè no sabem ni la data de la seua partida. I aquest cas de la meua vida m’ha fet pensar molt sobre la manca d’identitat que tenim com a poble.

Em referisc a defensar la nostra llengua, la nostra cultura, el feminisme, l’educació, el patrimoni... Defensar totes les injustícies que continuem sofrint com a valencians i valencianes, sempre renegats a un segon pla, on pareix que no som ningú per als alts polítics. No parlem tan sols del finançament just, parlem també de tindre dins del nostre territori tots i totes les mateixes oportunitats. Tots i totes som iguals i hauríem de ser així enfront de les polítiques. Ni ciutadans de primera ni de segona.

Drets fonamentals

Algunes accions preses dintre del nostre territori ja estan fent de costat la nostra llengua, la nostra cultura i atacant la igualtat. Estic veient com ens estan llevant drets fonamentals i com ens volen censurar. Ara són coses que diríem que són «menudetes» –tot i que no ho són-- però que por em fa que açò tan sols siga el principi.

Tant que van lluitar els nostres avantpassats per millorar la seua vida i la dels seus fills i filles... Per exemple, en la repressió que va patir la nostra llengua fa anys. Ara pareix que ens volen tornar a oprimir. Por em dona que tornem a entropessar de nou en la mateixa pedra. Com a historiadora, a voltes no entenc com no aprenem de tot el que hem patit com a societat. Dona igual els colors o els ideals polítics. Parlem de persones que han lluitat molt per tindre una millor vida, una millor feina, un millor entorn cultural i patrimonial, i que trist seria repetir la història, però tinc confiança en la societat. Treballem per defensar la identitat i recuperar el futur.

Alcaldessa de Betxí