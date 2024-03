El Jueves Santo abrirán los chiringuitos de nuestras playas. No sé si habrán recorrido muchos arenales de España. De los que conozco en la Comunidad Valenciana pocos hay mejores que los de Castellón, por su extensión, por la calidad de su agua, y por las posibilidades lúdicas que ofrecen. Los fondos rocosos y las corrientes hacen que otras riberas arenosas de las costas españolas, sobre todo del sureste mediterráneo, puedan tener aguas más cristalinas, pero difícilmente con tantas posibilidades como las que ofrece Castellón. Basta compararnos con nuestra provincia. Tenemos playas fantásticas pero, o no son tan largas, o no son tan anchas como las de Castellón.

Por menosprecio de algunos hacia lo nuestro, por falta de trabajo de otros o por alarmismo ecoloprogre de los de siempre, lo cierto es que nunca hemos atraído el turismo que merece nuestra ciudad: agua, arena, pinares, deportes acuáticos,… son elementos suficientes para provocar interés.

Con la autorización de Costas, tras un trabajo ímprobo del equipo de gobierno municipal, con Generalitat y, en especial de las concejalías de Turismo, Medio Ambiente e Infraestructuras, esta Semana Santa y la semana de Pascua ya podrán abrir sus puertas los atractivos gastronómicos y culturales que habitualmente se instalan en verano en nuestro litoral.

Teníamos un reto prometido en campaña electoral: desestacionalizar el turismo con nuestras tradiciones y costumbres, pero también con nuestras banderas azules. Con este importante paso nadie puede afearnos que, una vez más, desde Vox, cumplimos con lo prometido.

No es casualidad. Con márgenes de tiempo muy cortos, trabajamos para alcanzar los objetivos que nos marcamos. Al llegar al gobierno municipal no prometimos obras faraónicas o inversiones mastodónticas, máxime cuando escasean los recursos para emergencias sociales, pero sí trabajo día a día que va dando sus frutos.

La apertura también conlleva un esfuerzo de servicios públicos como limpieza, recogida de basuras, protección civil o aumento del control de seguridad. No son trabajos imposibles pero sí extraordinarios y requieren atención continuada. En esas estamos.

*Concejal portavoz Grupo Municipal Vox Castellón