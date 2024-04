Amb les dents apretades

"No hay ninguna sospecha sustentada en un indicio racional". La resolució judicial és contundent i taxativa, encara que arriba 20 mesos tard. Satisfà moltíssim saber que Mónica Oltra i el seu equip deixen de tindre una llosa judicial sobre les seues esquenes. Constatar judicialment que sempre van exercir amb rigor i honestedat les seues responsabilitats en Conselleria. I tranquil·litza saber que ja s’ha acabat este episodi de cacera injustificada, orquestrada i prolongada per la dreta, l’ultra dreta i els poders fàctics.

Però no ens enganyem: els organitzadors d’aquesta infàmia seguiran atacant les forces de canvi a altres fronts, perquè l’estratègia, per injust i dur que siga, els ha funcionat: van apartar fa 20 mesos a Oltra; van noquejar a Compromís abans d’eleccions i han posat al front de la Generalitat personatges disposats a que els amiguitos del alma tornen a fer negoci a costa dels valencians i les valencianes. Fa mal pensar-ho, però el cert és que en esta guerra bruta de lawfare, allargada en el temps, els roïns van aconseguir el 28M els seus objectius.

No són noves les trampes del PP en eleccions. Ja van acudir dopats per diners corruptes de la Gürtel a anteriors comicis. Tampoc és nou que forcen, amb querelles infundades que ni tan sols veu la fiscalia, atacs polítics i personals. Que li ho diguen a Enric Nomdedéu, a Ali Brancal, a Trenzano... Fins a 54 causes contra càrrecs de Compromís que han estat totes arxivades.

Però l’atac a Oltra ha estat el més sonat; per les conseqüències electorals, pel càrrec que ocupava al Consell i a Compromís; però sobretot, perquè la figura d’Oltra ha simbolitzat la lluita de Compromís contra la corrupció, contra els Governs privatitzadors del PP en què un terç dels consellers han estat condemnats per robar. Ara, la resolució judicial obri un nou temps. Un temps de refer-se. De reorganitzar-se i agafar un nou impuls per lluitar contra governs que volen facilitar les coses als corruptes eliminant l’oficina antifrau. I de seguir fent-ho amb les dents apretades, perquè els de sempre atacaran als que volem canviar les coses. De seguir treballant per un futur més just a la nostra terra.

Portaveu de Compromís a la Diputació