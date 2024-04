Feliç bressol d’artistes

En ple covid, mentre la pandèmia ens tancava a casa, em van cridar desde Madrid per a dir-me que el Ministeri de Cultura havia decidit atorgar el Premi Nacional de Música a una banda, la Spanish Brass, molt lligada al nostre poble a través d’un dels seus fundadors, el vila-realenc Indalecio Bonet. Em vaig adonar aleshores d’una característica de Vila-real que ens enorgulleix i hem de posar en valor: som una ciutat amb cor de poble; que va creixent, que ha tingut un increment de població exponencial en les últimes dècades, però està orgullosa de no deixar de ser poble. I em plantejava com podríem fer que Vila-real, malgrat el seu creixement i ser cada dia més ciutat, no deixe de ser el poble. Aquesta idea és la que impregna el Vila-real Talent, un esdeveniment que ens permet ajuntar tot el talent de Vila-real en un espectacle únic, que ha comptat també en ocasions amb algun artista de renom mundial, com Vasko Vasilev, la mateixa Spanish Brass o la nostra companyia més internacional, Xarxa Teatre.

Enguany, coincidint amb el 750é Aniversari de la Fundació de Vila-real, hem volgut que el Vila-real Talent siga més vila-realenc que mai. Un homenatge als 750 anys de talent vila-realenc que implicarà més de 300 persones, sota la direcció i coordinació de les germanes Gisela i Rosanna Morales, a qui vull agrair una vegada més la dedicació i passió que han posat en aquest projecte des del principi. El 12 de maig, a la plaça Major, veurem una exhibició única de talent vila-realenc, amb entitats com els cors Ciutat de Vila-real, Coral Sant Jaume i Veus de Cambra, els grup de danses del Raval i de la Puríssima, el Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull, la banda de La Lira, l’orquestra Supramúsica, els grups de teatre Els XIII i Tabola, l’Escola Municipal de Dansa o el CEIP Sarthou Carreres, acompanyats per la Colla Gegantera, que tan bé cuida dels nostres gegants Pasqualet, Marigracieta, Jaumet i Pinella. Hi estaran també Alberto Puchol (saxo baríton), Hugo Segura (clarinet baix) i Josep Barrué (flauta), joves promeses que compartiran escenari amb Sara Mezquita (guitarrista) i Luna Orleans (cantant) o amb el nostre 20 de Febrer Sergio Caballero, que serà l’actor convidat que guiarà l’espectacle.

No puc deixar d’agrair l’assessorament històric de Vicent Gil o al nostre Fill Predilecte Rafael Beltrán Moner, qui signa bona part de les peces que escoltarem en el Vila-real Talent del 750é aniversari. També a Pascual Gimeno en els arranjaments musicals, Miguel Ángel Navarro en la direcció, Alba Real (codirectora), Pedro Garcia i Mª Carmen Prades (regidors), Rosa Martínez (caracterització), Manuel Rodas (traga foc), les associacions Cavallers Templers del Maestrat i l’Aljama de Castelló, o el mestre Alfredo Sanz i l’escriptor Toni Pitarch, autors de l’Himne del 750é Aniversari.

Sense sostre

Són tots els que estan però no estan tots els que són. Perquè el planter de talent que tenim al nostre poble no té sostre. Ja ho diu el nostre himne, amb música del Mestre Goterris i lletra de Francisco Moreno --als qui farem enguany justícia nomenant-los fills predilectes--: «Feliç bressol d’artistes». Això és el Vila-real Talent: una mostra del bressol d’artistes que és, ha sigut i serà Vila-real.

Un esdeveniment que ens ajuda a reforçar el nostre orgull i identitat. Que fa visible l’extraordinari talent del nostre poble i ens permet gaudir-ne. Que ens ajuda a estrényer els llaços entre nosaltres, col·laborar i compartir. A fer poble.

Però volem que siga més encara. Volem que el Vila-real Talent siga un projecte viu al llarg de l’any, més enllà de la seua materialització en l’espectacle que fem coincidir en les festes de maig i que ja està plenament estabilitzat. Per això, anem a treballar, fent ús de les noves tecnologies, en traslladar l’essència del Vila-real Talent a una plataforma digital que puga ser un lloc d’encontre digital per al talent que tenim en la nostra ciutat. Per a fer de la nova Vila-real del segle XXI una ciutat d’oportunitats i obrir-nos, encara més, al món.

Alcalde de Vila-real