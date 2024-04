Castellón, cuna de talento

Esta provincia es una oportunidad. Y en la Diputación Provincial de Castellón no solo creemos en el territorio, creamos cada día para poner en valor su talento.

La mejor forma de hacerlo es dar la mano a quienes saben de las dificultades para alcanzar el éxito. Quienes decididos a emprender, caen y se levantan, porque saben que del error siempre se aprende.

Este martes 16 de abril hemos abierto las puertas de este Ayuntamiento de Ayuntamientos al talento para celebrar el Día del emprendedor. Lo hemos hecho con una jornada abierta a la ilusión, decidida a compartir cinco experiencias de éxito con un centenar de activos de nuestra provincia que también un día decidieron dar el paso, arriesgar y lograr el éxito.

Y lo hemos hecho con el deseo de escuchar para crecer, de compartir para avanzar y de manifestarles que no están solos. Porque somos una institución no solo participativa, sino proactiva. Que no solo cree en ellos, sino que desea crear con ellos porque sabemos que su talento es sinónimo de oportunidades y desarrollo para esta provincia.

Bajo el lema Conecta y emprende, el área de Promoción Económica que dirige nuestro diputado provincial, Vicente Pallarés, trabaja en el fomento de las ideas de negocio que surgen en la provincia con el reto de crear oportunidades de ocupación para los castellonenses de nuestros 135 municipios. De la costa al interior y de norte a sur, estamos decididos a caminar de vuestra mano para conectar un territorio líder, ayudaros en cada paso, respaldaros en cada reto y apoyaros en cada decisión. Porque ese acicate que mueve vuestro deseo espolea nuestra economía y nos hace crecer día a día.

Valor incalculable

En la Diputación Provincial de Castellón creemos que el emprendimiento tiene un valor incalculable. Ofrece al conjunto de la población desarrollo, empleo y formación. Y es ejemplo de la gente trabajadora, hospitalaria y líder que hace grande nuestra provincia. Inconformistas, resueltos y atrevidos, no hay fronteras ni barreras, hay ilusiones y metas.

Y precisamente este modelo es el que vertebra la Estrategia Provincial para el Fomento de la Ocupación, Emprendimiento y Promoción Económica 2024-25. Un programa de trabajo que parte con un enfoque renovado, efectivo y útil que hoy es modelo de éxito para muchos jóvenes que triunfan poniendo en marcha sus ideas.

Esas iniciativas que partieron de la ilusión y el deseo de ser capaces de construir un modelo de negocio y que hemos podido compartir en esta intensa jornada son un acicate para seguir avanzando por esta tierra.

Y porque sabemos que no es tarea fácil, estamos decididos a incentivar estos proyectos. Planes que parten del compromiso, del empeño y de la voluntad más decidida por avanzar, el motor que impulsa a esta tierra que deseamos ver crecer poniendo en valor todo su potencial.

Hoy esta Diputación Provincial de Castellón trabaja codo con codo con el emprendimiento a través de un equipo de promoción económica decidido a ganar. Poniendo a su disposición la red de cinco centros CEDES (Centros de Dinamización Económica y Social) que desde Albocàsser, Lucena, Morella, Segorbe y Vall d’Alba trabajan día a día para ayudar y avanzar.

Lo hemos podido compartir con testimonios directos. Los que Ahorradoras, Enersoste, HackIA, Momoven, Nómadas Kids y Somnia nos han presentado como modelos de éxito. El poder de las ideas, las buenas ideas, que crecen en Castellón.

Seguiremos cultivando este poder indómito que habita en cada emprendedor. Sembrando ilusiones para recolectar éxitos. Cultivando una tierra fértil que nos ha dado grandes satisfacciones, nos ha convertido en referentes a nivel mundial y estamos decididos a que siga dándonos los mejores triunfos.

De vuestra mano, escuchando vuestras ideas, creciendo con vuestro talento, juntos para avanzar. Porque Castellón os necesita. Os necesitamos.