Defender Nules, siempre

Recientemente hemos recibido la visita de la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Castellón, Antonia García, para comprobar las obras finalizadas de regeneración de una parte de la playa de Nules. Una parte, pues se ha actuado en un total de tres celdas y cuatro espigones con una inversión que supera los 4 millones.

Como vecinos y vecinas de Nules no podemos estar satisfechos con esta actuación. Era necesaria, desde hace décadas, y era una deuda histórica con Nules. Demasiado tiempo ha tardado en llegar. Bienvenida sea esta inversión, pero es insuficiente. Sigue quedando una gran parte de nuestras playas pendientes de regeneración y de espigones de defensa. Del faro hacia la raya con Burriana. Y de la calle las Huertas hacia la raya con Moncofa.

Y desde Centrats en Nules (CeN) vamos a seguir con el mismo compromiso que hasta ahora. Exigiendo a la administración central, gobierne quien gobierne, las inversiones pendientes con nuestro pueblo. No vamos a callar y no vamos a parar de reivindicar todo lo que queda pendiente. Volveremos a salir a las calles las veces que sea necesario. Hechos y no palabras.

A propósito, seguimos pendientes de que el gobierno autonómico (ahora con PP y Vox) resuelvan la solicitud de nuestro Ayuntamiento para declarar Les Casetes como bien de relevancia local, lo que nos permitiría proteger este patrimonio frente a los envistes de Costas y el Gobierno central que apuestan, ya desde 1988, por el derribo de las mismas. Confiemos en que también estos partidos pasen, aunque sea por esta vez, de las palabras a los hechos y cumplan lo que se comprometieron cuando eran oposición y durante la campaña electoral.

Además, y tal y como adelantamos ayer, vamos a formar parte de una coalición a las elecciones europeas del 9 de junio: Coalición Existe. Estará encabezada por Tomás Guitarte, actualmente diputado en las Cortes de Aragón, y de decenas de partidos independientes y municipalistas y de la federación de la España Vaciada (Soria ¡Ya!, Teruel Existe, Aragón Existe…).

El programa electoral de la Coalición Existe incorporará medidas de vital importancia que afectan a Nules y a su ciudadanía relacionadas principalmente con la agricultura y la legislación de Costas, además de una mayor participación de los Ayuntamientos en la gestión de fondos europeos. CeN defiende que es positivo elevar a Europa los problemas que nos afectan, pues los grandes partidos han demostrado que están a otras cosas y que no se ocupan en resolver los problemas de nuestro día a día. Nosotros seguiremos defendiendo Nules, siempre.

