UJI ProSkills, formació integral de l’estudiantat

La Universitat Jaume I ha tingut, des del seu naixement, un tarannà innovador i creatiu i un compromís ferm amb la construcció i el progrés de la societat a què serveix, el que l’ha motivada a impulsar la seua activitat pensant en la transformació social del seu entorn, a partir de tots els seus sectors productius. Així s’assenyala als seus Estatuts i al seu Pla estratègic.

En aquesta missió transformadora, i des del punt de vista formatiu, el model educatiu de la Universitat Jaume I també està vinculat al model social de referència, atès que «el perquè i el per a què de l’educació, de les propostes d’ensenyament‐aprenentatge, han de marcar els principis que orienten el model o sistema educatiu. [...] Les propostes educatives han de plantejar‐se la formació de ciutadans i ciutadanes, de professionals capaços de construir la societat que desitgen». I precisament en aqueixa formació de ciutadans es destaca com a fonamental la filosofia de la formació al llarg de la vida i el principi nuclear del desenvolupament integral de l’estudiantat.

Són molts els informes d’institucions i organismes europeus que han posat en relleu la necessitat de combinar l’educació formal amb la no formal i la informal i l’aprenentatge al llarg de la vida per tal d’assolir i desenvolupar les competències necessàries per a millorar la societat del futur. En un entorn de canvi constant, les competències transversals adquireixen un paper més prominent entre les habilitats que demanen els ocupadors. Cada vegada s’atorga més importància a qüestions com l’aprenentatge actiu, el pensament crític i analític, el pensament creatiu per a trobar solucions innovadores, o la capacitat per a prendre decisions i el lideratge. A més, es considera que la resiliència, o la tolerància al’estrès, l’adaptabilitat, la comunicació efectiva i la intel•ligència emocional són algunes de les competències fonamentals per a l’adequada gestió de les situacions.

En l’informe Universidad 2030, la CRUE (2021) subratlla la necessitat de respondre a les demandes del teixit socioeconòmic, mitjançant la flexibilització de l’oferta i la incorporació de competències lligades a la responsabilitat social, als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), cosa que a l’UJI ja és una realitat amb la incorporació, en tots els graus, d’una assignatura obligatòria d’estil sobre aquest tema― i a fomentar l’esperit crític, entre d’altres. Les capacitats que es demanen a l’estudiantat estan evolucionant, d’acord amb el dinamisme del mercat de treball, que està propiciant l’aparició de noves professions que exigeixen una major preparació en les esmentades competències transversals, també anomenades soft skills. Formar-se en totes aquestes habilitats i competències, per tant, com a complement a la formació disciplinària, pot comportar un avantatge competitiu per a l’estudiantat, perquè li proporcionarà un valor afegit per a la incorporació al món laboral.

I això és precisament el que proposem al portal UJI ProSkills, que reuneix, per primera vegada, tota la formació en competències transversals a l’abast de l’estudiantat de la Universitat Jaume I (especialment d’últims cursos del grau, o fins i tot de màster), per ampliar les seues habilitats més enllà dels coneixements disciplinaris dels seus estudis reglats. El portal ofereix sis blocs formatius en competències sociopersonals, competències emprenedores, competències digitals , competències lingüístiques, competències per a l’ocupabilitat on s’inclou un programa d’activitats per a obtenir també un certificat en ocupabilitat, i un últim bloc de competències en acció, que recull projectes col•laboratius d’aprenentatge informal.

UJI ProSkills és un projecte pioner a les universitats públiques valencianes, coordinat pel Vicerectorat d’Estudis i Formació Permanent, però en el qual han col•laborat els vicerectorats amb competències en estudiantat, responsabilitat social, cultura i política lingüística, innovació i transferència i el delegat de la rectora per a la transformació digital, i tots els serveis que en depenen. És un projecte institucional, amb el qual fem realitat el que considerem que és un avanç significatiu en la prestació del servei públic, no només per l’ampliació de la nostra oferta, sinó també perquè ens apropa cap a la formació integral del nostre estudiantat, mitjançant la incorporació de la formació complementària en competències transversals, tan necessàries per als professionals del futur.