Deberían escuchar más a Beethoven

Querido/a lector/a, en más de una ocasión me he repetido que no tiene sentido responder a quienes de forma permanente y poco responsable acusan a Pedro Sánchez y a toda la izquierda en el gobierno. Sobre todo porque se expresa como un insulto que busca desacreditar pero sin fecundidad política, sin soluciones que nos acerquen más a la justicia social.

Bueno pues, a pesar de que me obligo, aún hay críticas que, por la persona que las pronuncia o por el contenido, me siguen provocando. Por citar un ejemplo, me duele que, mientras la humanidad celebra estos días el 200º aniversario de la interpretación de la Novena de Beethoven, la que según los expertos fue inspirada por canciones populares que fomentaban la amistad y la alegría y sobre la que el dijo haberla escrito para ayudar al amor y la hermandad entre los humanos, aparecen Aznar y Felipe González y ponen a parir a Sánchez por suspender su agenda cinco días y, reflexionar, sobre si valía la pena seguir con el dolor de su familia.

Armas nucleares

El primero, Aznar, nos metió en la guerra de Irak con la mentira de la existencia de armas nucleares o, peor aún, por intereses electoralistas intento cambiar la autoría del atentado del 11-M (2057 heridos y 193 muertos, fue Al Qaeda y no ETA ). Y González coaccionó a los españoles y les dijo antes de votar el referéndum de la OTAN que, si ganaba el no, abandonaba la presidencia.

La conclusión es fácil, además de que son dos desvergonzados que sufren de soberbia al no considerar la política como un hecho entre iguales, lo que les jode es que PSOE y gobierno, con aciertos y errores, cuestionan el sistema y entienden la política con vocación reformadora y no como una simple gestión. Deben escuchar más a Beethoven.

Analista político