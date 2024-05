Querido/a lector/a, hay días en los que por más manoseada que este una noticia, su actualidad es de tal trascendencia que ningún comentarista la puede ignorar. Y eso es lo que hoy y aquí me pasa a mí: escribir sobre lo escrito cuando ya se han derramado millones de palabras sobre el asunto. Así es que, permíteme que hable de elecciones catalanas, pero, eso sí, desde una circunstancia poco comentada.

Digo, y no se si te has fijado, que días antes de las elecciones, el expresident Jordi Pujol manifiesta públicamente que es nacionalista, pero no independentista. También por esos días, Miquel Roca, el que fue uno de los padres de la Constitución y portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, se dejaba fotografiar paseando con Salvador Illa candidato del PSC.

Hasta el gorro

Ahora, anteayer, Josep Sánchez Llibre, antiguo diputado de CiU en el Congreso de los Diputados y actual presidente de la patronal catalana Foment del Treball, le pide a Salvador Illa que le facilite un espacio al PP en la Mesa del Parlament de Catalunya. Que, ¿por qué te cuento esto? Posiblemente porque entiendo que ya hay mucha gente que piensa que Junts no es CiU y están hasta el gorro de Puigdemont y de su vía unilateral. Personas influyentes, o no, del nacionalismo catalán, pero que ven que Puigdemont no ha ganado ninguna de las tres últimas elecciones, que el soberanismo ha perdido la mayoría, que Cataluña vive entre sobresaltos, que algunas empresas cambian de domicilio, que los problemas cotidianos (infraestructuras contra la sequía, por ejemplo) no son prioritarios… O dicho de otra forma, creo que a esos nacionalistas ya les sobra Puigdemont. Quieren que cambie el ciclo y buscar la solución de la cuestión territorial en el diálogo y no en la confrontación. Más o menos.

Analista político