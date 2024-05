Nada les descubro si les hablo del efecto transformador que tiene la cultura y la función social que desempeña, más allá del puro entretenimiento. Por ello debemos velar porque esta, además de ser una herramienta imprescindible para el avance de la sociedad, esté también al alcance de todas las personas. Por ello, desde el convencimiento de que la cultura debe ser universal, quienes tenemos la responsabilidad de gestionar desde las Administraciones Públicas, debemos proporcionar, a todas aquellas personas que lo precisen, los medios necesarios para acceder a la misma.

En Benicàssim, asumimos el liderazgo institucional de fomentar la participación cultural de toda la población de una manera efectiva, y así es como trabajamos una agenda cultural para todos los públicos y de todas las edades, lo que nos convierte en ciudad referente en toda nuestra provincia a la hora de ofrecer una completa programación cultural y de calidad, en la que mes a mes, cine, teatro y arte dan vida a cada una de las instalaciones municipales que los albergan.

Nuestro compromiso con la difusión y preservación de la cultura va más allá de las palabras, con acciones de fomento de una cultura para todos. En esta línea, hemos confeccionado experiencias para todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales, cognitivas, para que la cultura no quede excluida, ni limitada, a la participación de nadie. Y es que la cultura, cuanto más universal es, más refleja su condición humana y por ello asegurar la accesibilidad, la diversidad y la inclusión en las actividades culturales, no solo nos permite que más personas disfruten de ella, sino que nos garantiza una sociedad más plural, abierta y enriquecedora.

Los recursos históricos y naturales que hacen de Benicàssim un lugar tan especial debían estar al acceso de todos, por ello la conocida Ruta de las Villas de Benicàssim fue pionera en la instalación de paneles informativos con lenguaje braille y servicio de audio guías. A esta acción le siguieron otras como la maqueta, fiel imagen, de la Torre Sant Vicent, cuyo modelo en miniatura instalado en el propio paseo permite, a través del tacto, conocer la historia de esta emblemática torre vigía del siglo XVI, garantizando que todas las personas tengan la oportunidad de conocer uno de nuestros edificios más singulares.

Entorno acogedor y diverso

Pero, es más, reforzando nuestra apuesta por el turismo inclusivo, recientemente he tenido la ocasión de vivir, en primera persona, una de las experiencias más enriquecedoras que puede aportar mi profesión. El pasado viernes recibí en Villa Elisa (otra riqueza arquitectónica municipal) a la Comisión Senior de Unidad Progresista de la ONCE (SUPO), quienes pudieron participar activamente de una visita guiada a través de experiencias sensoriales y recorridos táctiles, visitando no solo el inigualable Paseo de las Villas desde una perspectiva insólita, sino también la exposición sonora de Edu Comelles que les permitió, a través de los sentidos, disfrutar del arte en un entorno acogedor y diverso.

Y es que poder acercar la cultura y adaptar los recursos turísticos a las personas con discapacidad visual, implica también adaptar y diseñar experiencias turísticas que sean plenamente disfrutables para todos y aquí, en Benicàssim, trabajamos el binomio turismo y cultura, para convertirlo en una opción más diversa, más justa y más sostenible, consiguiendo que la promoción de la cultura se haya convertido en una de nuestras señas de identidad.

Porque creemos que en eso debe de consistir la verdadera «cultura para todos». En centrarnos y trabajar en pro de garantizar la democratización del acceso a la misma, asegurando que todas las personas, independientemente de sus realidades, origen socioeconómico, género, edad, o cualquier otra característica, puedan participar y disfrutar de las actividades culturales que podamos ofrecerles, creando entornos donde la diversidad y la accesibilidad sean valoradas, relevantes y de interés para todos, pues ello redunda en el bienestar general, desarrollo integral y calidad de vida.

Arte y cultura

Esta longeva relación de Benicàssim con la difusión del arte y la cultura nos han llevado también a replantear ciertos formatos de divulgación para adaptarlos a los benicenses más pequeños, porque ellos son los verdaderos garantes de que el vínculo con el arte y la cultura de nuestra ciudad sigan más vivos que nunca a lo largo de los años. Así, esta misma semana, los colegios han sido partícipes del patrimonio arquitectónico, natural, histórico y artístico de la localidad a través de actividades diseñadas para ellos, y donde nuestro mayor orgullo es que ellos sean los garantes del Benicàssim del futuro, más vinculado que nunca a la cultura, la igualdad, la accesibilidad y la sostenibilidad.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora