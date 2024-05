Cuando supe que el día 25 de mayo se tenía que celebrar el día del vecino, pensé: «el lunes escribiré un artículo en el periódico y contaré lo vivido y la importancia del asociacionismo vecinal para el devenir del día a día en Castellón», pero el caso es que el sábado no se celebró el día del vecino, se tuvo que suspender por causas ajenas a las asociaciones, aunque ello no me va a privar de decir lo que opino de los encuentros vecinales.

Para la federación de asociaciones que presido, Coasveca, los encuentros vecinales son una de nuestras señas de identidad, por la cual nuestras asociaciones encuentran una forma de convivir y compartir conocimientos que nos permiten crecer como personas, como movimiento asociativo y como escuela de participación ciudadana.

Suspensión

El día a día de una asociación es complicado si no tienes el respaldo del que manda, en este caso el Ayuntamiento, y de la oposición porque muchas veces cuando las acciones o demandas no se atienden necesitamos del apoyo suyo para que se nos escuche y poder así tener más fuerza, y es por eso que no es entendible que se tuviera que suspender un día de encuentro vecinal como el del sábado, pero las normas son las normas.

Pero como comentaba en líneas anteriores, Coasveca seguirá organizando y defendiendo los encuentros vecinales, llevamos años organizando el Día del Vecino Antonio Picazo y cada año la participación es mayor y estamos orgullosos de organizarlo porque un día es de convivencia entre asociaciones, convivencia entre los vecinos y los políticos, y a pesar de que hay mucha gente que piensa que el movimiento vecinal está muy politizado, yo a nivel personal no opino igual, porque se nos encasilla que si somos de un color o de otro y para muestra un botón. Tenemos dos concejales en el Ayuntamiento, cada uno en un partido, que han estado dentro del movimiento vecinal toda la vida y pertenecían a nuestra federación y peleábamos por lo mismo.

Un barrio mejor

Mi conclusión y la de muchos es que podemos ser de distintos colores e ideologías, pero lo que nos mueve a los vecinos es tener un barrio mejor, unas mejores dotaciones y servicios para vivir en mejores condiciones, y que al final es para lo que tenemos que luchar.

Bueno, nos quedan muchos días de encuentro, muchas fiestas de barrios y actos en los que seguiremos conviviendo y celebrando que el asociacionismo en Castellón está muy vivo y activo. Mucho ánimo.

Presidente de la Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas (Coasveca)