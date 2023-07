Es uno de los festivales más esperados, sobre todo por los amantes de la música más bailable de los 2000. Estamos hablando del Souvenir Retro Fest, que se celebrará el próximo 5 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón, como propuesta incluida en el ciclo de conciertos SOM Festival que se desarrolla durante todo el mes de agosto en el distrito marítimo.

Se trata de una convocatoria que posicionará a Castelló en el núcleo del sonido remember a nivel nacional. Son muchos los eventos de este estilo musical que se realizan por todo el país cada año, pero el objetivo que se ha marcado la promotora Souvenir Sonoro -- impulsora del festival--, es ambicioso y pretende «situar a Castelló como lugar de referencia en cuanto a eventos retro», indican fuentes de la organización.

Gana una entrada doble

Si quieres disfrutar de artistas de renombre nacional e internacional como Whigfield (creadora del éxito sonoro Saturday Night), Rozalla (Everybody’s free, to feel good), Ramírez (El Gallinero), Linda Mertens from Milk INC (conocidos por temas como In my eyes, Never again, Living a lie…), Jessy (Look at my now), Tina Cousin (Pray, Mysterious times, Forever,…), Damae from Fragma (Toca’s miracle)... así como algunos de los dj’s referentes de la provincia, como es el caso de Javi Boss, Miguel Serna, Raúl Platero, Diego Cuevas, José Coll puedes adquirir sus entradas on line a través de la página www.entradascastellon.com. El precio de las mismas: 28 € (general), 35 € (Front Stage) y 60 € (VIP, zona lateral en alto).

Además también puedes participar en el sorteo de una entrada doble. Para ello solo tienes que seguir a @periodicomediterraneo y @souvenirretrofest en Instagram, nombrar en esta publicación (pincha aquí) a tu acompañante perfecto y compartir el post en stories mencionando a Mediterráneo. El sorteo del verano está abierto hasta el día 6 de julio a las 23:59h. Los ganadores se anunciarán en el post el día 7 de julio en el siguiente post: