Antes de nada, es necesario entender que la alimentación y nutrición no son lo mismo, pero van de la mano. Para un correcto funcionamiento del cuerpo humano, el organismo necesita una serie de nutrientes que por sí mismo no es capaz de producir (con pocas excepciones), la única forma de adquirir estos nutrientes es mediante la alimentación. Esta es la razón por la que tener unos hábitos alimenticios correctos es fundamental para mejorar nuestra salud y prevenir numerosos estados carenciales.

Puesto que no existe ningún alimento que contenga todos los nutrientes, es importantísimo tener una dieta variada, de forma que con el conjunto de alimentos no se sufra ninguna carencia que origine un trastorno en el organismo. Pero no solo hay que incorporar a la dieta una amplia variedad de alimentos, sino que además, éstos deben estar en las proporciones adecuadas.

La alimentación en Palasiet Thalasso Clinic & Hotel

En su estancia, Palasiet presta especial atención a la nutrición, para conseguir el estado óptimo para cada persona, la mejora de su calidad vital y la consecución de hábitos saludables que perduren en el tiempo.

Cuando acude a sus servicios e instalaciones, el huésped de Palasiet asume la importancia que tiene para la salud alimentarse bien y beneficiarse de los efectos que produce una dieta sana y adecuada sobre el organismo. La nutrición Palasiet sigue los principios de la dieta mediterránea que representa mucho más que una simple pauta nutricional y que es, por su propia naturaleza, una alimentación rica y saludable.

Los productos que emplean son de temporada y de proximidad, que satisfacen el máximo de sus propiedades, buscando una experiencia saludable a la vez que atractiva en aroma, sabor y presentación. Se trata de comer con calidad y atractivo, pero siempre bajo los parámetros de una ingesta saludable.

Palasiet incluye la nutrición en todos sus programas y en los siguientes formatos:

Consulta con un especialista en nutrición al inicio del tratamiento.

Estudio de composición corporal por impedancia bioeléctrica.

Seguimiento y control nutricional durante su estancia.

Posibilidad de ayuno intermitente.

Charla alimentación saludable.

Clase cocina saludable.

