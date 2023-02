El investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) Salvador Peiró ha afirmado que el virus de Marburgo "no supone riesgo" para la población general. "No es una alerta general, es un caso a controlar y ya está", ha apuntado.

Así lo ha explicado Peiró en una entrevista concedida a la Cadena SER y recogida por Europa Press, después de que la Comunitat Valenciana activara este viernes el protocolo ante un caso sospechoso del virus de Marburgo en un hombre de 34 años que presenta síntomas compatibles con la enfermedad y que estuvo en Guinea Ecuatorial durante un periodo de tiempo que se podría corresponder con el de la incubación y desarrollo de dicha enfermedad.

El experto de Fisabio ha explicado que los síntomas del virus son "parecidos a los del ébola: fiebre, vómitos, diarrea, hemorragias y bastante dolor muscular en general". De hecho, ha apuntado que el paciente sospechoso se encontrará "en muy mal estado general". "No es un dolor específico en algún sitio, pero el estado general es muy malo", ha incidido.

"Aunque en África se han dado algunos casos de gente que ha entrado en contacto con murciélagos, en el resto del mundo la mayoría de casos son por contacto directo con fluidos o secreciones de la persona contagiada", ha remarcado, y ha subrayado que el virus "tampoco se transmite cuando la persona está asintomática, pues tiene un periodo de incubación de cinco a diez días". Además, ha recordado que el primer brote de este virus se detectó en la década de 1970 en un laboratorio alemán, ubicado en la ciudad de Marburgo, que trabajaba con animales importados de África.

Respecto a la tasa de mortalidad de la enfermedad, ha subrayado que, del mismo modo que con otros virus, es "una lotería". En África, donde ha afirmado que se han producido "algunos brotes, aunque menos que de ébola", la mortandad se sitúa "en torno al 80 o 90%", mientras que en Europa ha habido "muy pocos casos" y la mortalidad es "del 20 o 25%". "También depende del sitio y de la agresividad de la cepa", ha puntualizado.

A pesar de compartir diversos síntomas con el ébola, Peiró ha descartado que se trate de esta enfermedad. "El paciente viene de Guinea, donde hay un brote declarado del virus de Marburgo y ahora no hay brotes de ébola", ha destacado, y ha agregado que para declarar el caso como sospechoso del virus "se combinan síntomas y exposición en el sitio del que viene".

Confirmación del caso

Las muestras biológicas del paciente se han remitido al laboratorio de referencia del Instituto de Salud Carlos III de Madrid para la posible confirmación del caso. En este sentido, Peiró ha confirmado que previsiblemente el resultado de las pruebas estará disponible este sábado o domingo.

No obstante, ha recalcado que "durante los dos o tres primeros días de síntomas del virus, algunos casos dan todavía negativo en las pruebas". "Entonces, si sale positivo es positivo; pero si sale negativo habrá que hacerle una segunda prueba a los dos o tres días".

CCAA "Bastante preparadas"

El investigador de Fisabio ha afirmado que todas las comunidades autónomas están "bastante preparadas" para la gestión sanitaria en el caso de detectarse otros pacientes sospechosos de padecer el virus, pues ha resaltado que existen hospitales con unidades de alto aislamiento para "manejar estas situaciones". "No es una situación excepcional desde el punto de vista de la población general y el personal que trata al paciente está equipado", ha reiterado.

El paciente sospechoso de padecer el virus de Marburgo en València se encuentra ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. "El personal que le atiende va con equipos especiales, todo se desinfecta y el aire está filtrado", ha recalcado Peiró, al tiempo que ha señalado que únicamente "existe riesgo de contagio para las personas que hayan estado en contacto con el caso sospechoso desde que aparecen los síntomas".

"De hecho, a sus familiares y al personal médico que o haya tratado en primera instancia, que no habrán ido protegidos, habrá que seguirlos, pero no aislarlos porque no transmiten el virus. Simplemente se les toma la temperatura y se va viendo", ha remarcado.

"No hay tratamiento específico"

Por otra parte, Peiró ha sostenido que actualmente "no hay ningún tratamiento antiviral específico" para el virus de Marburgo. Así, ha apuntado que, "hay algunos tratamientos experimentales con antivirales que se emplean en otras cosas --como una vacuna contra el ébola--, pero no están aprobadas y son solamente estudios de experimentación".

En esta línea, ha señalado que las medidas consisten en un "tratamiento de soporte" para "mantener la hidratación y todas las constantes". "Se intenta mantenerlo vivo hasta que pase la fase aguda del virus y empiece a recuperarse", ha concluido.