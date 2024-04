Tres enfermedades que se combaten bebiendo zumo de naranja

¿A quién no le gusta un buen zumo de naranja recién exprimido por la mañana para desayunar? Los desayunos en España, especialmente en el sur del país, suelen ir acompañados de este néctar que para algunos es un capricho que solo pueden concederse de vez en cuando debido a las prisas y la falta de tiempo o una rutina diaria sin la cual no pueden afrontar el resto del día.

Pero más allá del placer de tomar un zumo de naranja durante el desayuno, existen otros motivos que justifican el incorporar este alimento a nuestra dieta.

A pesar de que hace tan solo unas semanas se publicó un estudio donde se explicaban las ventajas de comer la pieza de fruta entera frente a tomar solo su jugo, sigue siendo interesante para algunos tipos de personas o para darnos un capricho saludable.

Desde el portal especializado Mejor con salud destacan el interesante perfil nutricional de un vasito de zumo de naranja que, según la información del departamento de Agricultura de los Estados Unidos, aporta 112 calorías, 0,5 gramos de grasa; 2,5 gramos de sodio; 25,8 gramos de carbohidratos; 0,5 gramos de fibra; 20,8 gramos de azúcares; 1,7 gramos de proteína; 137% de vitamina C sobre el valor diario recomendado; el 19% del valor diario recomendado de folato y el 11% del valor diario recomendado de potasio.

Estas características del zumo de naranja lo convierten en un interesante complemento para una dieta sana y equilibrada, que puede ayudar a combatir algunas enfermedades si se toma de forma controlada y supervisada por un médico.

Cálculos renales

Una de las patologías que se pueden tratar, siempre bajo la autorización de un doctor, a través del consumo de zumo de naranja son los cálculos renales: la razón que está detrás de esta aplicación positiva es que beber este jugo incrementa los niveles de citrato en la orina y gracias al efecto alcalinizante de estos se inhibe la formación de cristales de calcio oxalato, tal y como apuntan desde la revista Nutrients.

Enfermedades cardiovasculares

Tomar zumo de naranja frecuentemente puede resultar en una reducción de la presión arterial, en caso de que la tengamos alta; y del colesterol malo. Este efecto impacta directamente en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares como pueden ser la hipertensión o la arteriosclerosis. El motivo por el que puede ser positivo tomar zumo de naranja en estos casos es por su aporte de flavonoides y su alta concentración de vitamina C.

Infecciones virales

Todo el mundo sabe que no hay nada como tomar un buen zumo de naranja para el resfriado, pero, ¿de dónde viene realmente esta creencia? El alto contenido de vitamina C presente en el zumo de la naranja, además de otros nutrientes beneficiosos para el sistema inmunitario, pueden ayudar a mantener las barreras inmunológicas además de apoyar a las células que se encargan de esta función, tal y como detalla la investigación de Frontiers in Immunology.