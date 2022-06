La obesidad no es solo un problema estético. Aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y hasta determinados cánceres.

Reconocerla como una enfermedad ayudaría en el avance de nuevas estrategias terapéuticas y en el acceso a fármacos que pueden jugar un papel decisivo en la cura que supondría la pérdida de peso significativa.

Y los investigadores nos plantean ahora un medicamento que nace como la nueva gran esperanza contra la obesidad. Se llama Tirzepatida (comercializado bajo el nombre de Mounjaro), y ya está aprobado en Estados Unidos para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Según el estudio, publicado recientemente en la revista científica The New England Journal of Medicine, la Tirzepatida podría reducir de media un 20% el peso corporal, si se administra en dosis altas (15 mg).

Así es y así se aplica la Tirzepatida

Es un medicamento inyectable que se aplica una vez a la semana y que, además, controla los niveles de triglicéridos en un 27% y logra la remisión en un 95% del estado de prediabetes.

En esta investigación han participado más de 2.500 voluntarios que pesaban más de 100 kilos.

Recibieron Tirzepatida durante 72 semanas, Y Los resultados, que ahora han salido a la luz, han sorprendido a la comunidad científica.

No solo actúa contra las señales de saciedad (gracias al péptido GLP-1), sino que regula la grasa corporal gracias a un componente llamado GIP.

Y como hace hincapié el doctor Louis J. Aronne, investigador de este estudio.

"Tirzepatida ha demostrado reducciones muy importantes del peso corporal, un hito en el tratamiento de esta enfermedad que puede ser positivo para médicos y pacientes".

Es más, presenta incluso mejores resultados que la cirugía bariátrica (solo indicada para pacientes con IMC mayor a 40), y menos riesgos, ya que aunque es una intervención muy práctica, no está exenta de efectos secundarios.

No se busca perder peso sino ganar salud

El doctor Cristóbal Morales, especialista en endocrinología y miembro de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), explica a ‘Guías de Salud’, que

"Con estos tratamientos no se busca perder peso, sino ganar salud. Porque un peso saludable disminuye la tensión arterial, mejora la prevención de diabetes, ayuda al control del colesterol y puede ser decisivo en la prevención de infartos".

Si la Tirzepatida se aprueba como tratamiento contra la obesidad, se uniría a los otros medicamentos inyectables que ya se utilizan en pacientes con exceso de peso.

Saxenda, un fármaco diario ya autorizado en España

En España tenemos Saxenda, un fármaco que se administra de forma diaria y que está indicado para personas con un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor de 30. O de 27, en el caso de que existan comorbilidades asociadas (como hígado graso o síndrome ovárico poliquístico).

Tirzepatida ha demostrado reducciones muy importantes del peso corporal, un hito en el tratamiento de esta enfermedad que puede ser positivo para médicos y pacientes

Se debe inyectar en el abdomen, muslo o en la parte superior del brazo, en cualquier momento del día, con independencia de las comidas.

Y no es el único.

Wegoby: inyección semanal cerca de aprobarse en España

En los próximos meses se espera la aprobación en nuestro país de otro fármaco: Wegovy. Está aprobado por la Agencia de Medicamentos en Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y consiste en una inyección de semaglutida (medicamento para la diabetes tipo 2) que favorece la liberación de insulina para compensar los niveles altos de azúcar en sangre.

Realmente es el mismo fármaco, pero los expertos han decidido comercializarlo con el nombre de Wegoby (y no como el indicado para la diabetes) para evitar el mal uso por parte de los consumidores. Además se presenta en dosis más altas, por el mayor peso corporal de las personas con obesidad.

"Ya se ha demostrado que tiene un gran beneficio para la diabetes tipo 2, para adelgazar y como protector cardiovascular", destaca el doctor Morales.

Wegovy funciona como una versión sintética de una hormona natural que actúa sobre los centros del apetito en el cerebro y en el intestino, produciendo sensación de saciedad.

Los pacientes que reciben estas inyecciones, tienen menos ganas de comer al sentirse llenos y saciados.

“La principal diferencia entre estos medicamentos aprobados es que Wegoby solo tiene que administrarse una vez a la semana. Y es más potente en pérdida de peso (comparado con Saxenda, que solo permite adelgazar entre un 5 y un 10%)”, señala el especialista.

Existe un claro interés por intentar adelgazar, ya que un 80,6% de las personas con sobrepeso y un 91,4% de las personas con obesidad declaran haberlo intentado alguna vez

Todos estos medicamentos (los ya aprobados en España) están sujetos a prescripción médica.

“Hay que ponerse en manos de profesionales, y por ello denunciamos desde la SEEDO que estos fármacos están a la venta de forma irregular en portales de compra-venta de segunda mano”. indica.

“Son tratamientos muy personalizados” y no valen para todo tipo de pacientes sino están controlados por un facultativo.

La obesidad en España, en datos

Según la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), más de la mitad de la población tiene sobrepeso u obesidad.

“Existe un claro interés por intentar adelgazar, ya que un 80,6% de las personas con sobrepeso y un 91,4% de las personas con obesidad declaran haber intentando adelgazar alguna vez”, destaca la secretaria de SEEDO, Sharona Azriel.

Una encuesta publicada el pasado mes de marzo pone de manifiesto que el 42,6% de los consultados no realiza ningún tipo de ejercicio físico o, si lo hace, le dedica menos de una hora a la semana. En contraposición, el 44,8% practica alguna actividad deportiva.

El 43,9% de las personas con sobrepeso se ha sentido acomplejado por su exceso de peso

"El principal motivo que se argumenta es que no les gusta hacer ejercicio y, entre los más jóvenes, la principal razón para no hacer ejercicio es el alto precio de los centros deportivos. Debemos buscar actividades más motivantes, y adaptadas a las diferentes edades y condiciones de peso, así como trabajar sobre las falsas creencias alrededor del ejercicio físico".

Y lo más preocupante es el estigma social que provoca la obesidad o el sobrepeso. El 43,9% se ha sentido acomplejado por su exceso de peso (54,5% si hablamos de mujeres) y el 14,1% se ha sentido rechazo por su peso.