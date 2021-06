La igualdad es un concepto que hay que traer aprendido de casa y del colegio. No se adquiere en los consejos de Administración ni en las juntas directivas. Y la Fundación Mutua Madrileña, con Teresa Campos al frente, es una de las primeras instituciones en diseñar un programa específico de prevención del acoso escolar, que tiene en cuenta precisamente la igualdad como premisa básica, para que en un futuro puedan desarrollarse con naturalidad en ambientes heterogéneos.

“El principal problema que hemos detectado es que los niños no lo cuentan, incluso tardan hasta un año en decir que tienen problemas en el colegio, y los profesores también tardan en detectarlo porque el acoso no siempre se produce en el aula. Por eso los padres deben estar atentos a los cambios de conducta del niño: si come o duerme menos, si ha dejado de estudiar, si de repente, se ha quedado aislado y no sale con los amigos… hay muchos signos de que nuestro hijo no está pasando por un buen momento”, señala Campos.

Por eso es importante aportar herramientas para entender a los pequeños que sufren acoso y cómo ayudarles a superar ese momento. Y esa es la fórmula de esta fundación: “Trabajamos con los niños para que cuando vean una situación de violencia en la clase, en el patio o incluso de ciberbulling, sean ellos los que se enfrenten al acosador, protejan a su compañero y no le dejen solo”, dice Teresa.

La igualdad, el respeto y contar con sólidos referentes femeninos son elementos clave para preparar el terreno a nuestros hijos de cara a una supuesta gestión de situaciones de acoso en el colegio. Pero también la actitud conciliadora de los padres para evitar el conflicto. Nada perturbaría más a un niño acosado.

Presentado por la periodista Fátima Iglesias, Woman Business es un nuevo formato de podcast que apuesta por el liderazgo femenino y que pretende visibilizar el talento femenino y reivindicar el acceso de las mujeres a puestos de decisión”.

Networking, formación y empleo, urbanismo, liderazgo, economía, redes sociales, consumo, belleza, educación, inteligencia artificial… son algunos de los temas que trata Fátima Iglesias en este espacio que descubre a las mujeres más influyentes e inspiradoras del momento en nuestro país y que también ha contado con la presencia, entre otras, de Carmen Panadero, fundadora de una asociación de referencia de consejeras y directivas del mundo inmobiliario; Natalia de Santiago, ingeniera, financiera y especialista en el impacto económico del cambio climático; Ruth Blanch, Country Manager para Europa en Rebold, empresa de marketing especializada en el análisis de datos; o Alicia Asín, ingeniera experta en Inteligencia Artificial y Big Data.

#WomanBusiness es, en definitiva, una plataforma que apuesta por el talento en clave femenina.