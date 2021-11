"Tuve cáncer y me despidieron alegando bajo rendimiento"

María Teresa López trabajaba hasta hace poco en el servicio de cocina y cafetería del Hospital do Salnés, en Vigo, externalizado a una empresa. Confiesa que estuvo de baja durante ocho meses a consecuencia de un cáncer y que decidió coger el alta voluntaria “porque necesitaba trabajar”. Su sorpresa fue que cinco meses después de su incorporación fue despedida por “bajo rendimiento”. “Estuve dos años como camarera en la cafetería y al volver de la baja me mandaron a la cocina; no respetaron el puesto en el que estaba”, se queja María Teresa.