Aumento de labios, corrección de la nariz y paralización de arrugas mediante el bloqueo muscular son algunas de las operaciones estéticas a las que se ha sometido Rocío Flores, la hija mayor de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. En la última ocasión que ha pasado por el quirófano, la exconcursante de ‘Supervivientes’ lo ha hecho para operarse el pecho y el resultado le ha dejado más que satisfecha como ella misma se ha encargado de publicar en redes sociales.

Lo cierto es que Rocío Flores ha retocado recientemente tanto su rostro como su cuerpo, modificando considerablemente su aspecto. Horas después de la última intervención en el pecho, la ‘influencer’ que cuenta con más de 700.000 seguidores en Instagram ha publicado unas imágenes con un escote muy pronunciado en esta red social, haciendo testigos a sus seguidores de este último cambio en su aspecto físico.

Con un vestido verde que dejaba su espalda al aire y un pronunciado escote, la colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' ha dejado ver sus nuevas formas tras haberse operado recientemente.

Advirtiendo que todavía tiene que ponerse cualquier prenda con el sujetador que le pusieron tras la intervención y que solo se ha liberado de él para hacer esta foto, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco no ha podido evitar mostrarse de lo más ilusionada con el resultado, aunque su proceso de recuperación todavía no haya terminado.

"Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no os podéis imaginar la alegría que sentí", ha explicado la influencer en sus redes, levantando comentarios para todos los gustos. Desde los seguidores que le piden que deje ya de pasar por el quirófano: “Deja de retocar te tanto eres muy joven y guapa al final te estás estropeando”, hasta los que le felicitan por el resultado final: “Estás hecha un pivonazo rubia”.