Mal momento para Rafa Mora. El polémico colaborador de Telecinco, conocido por su paso por programas como Mujeres y Hombres y Viceversa o Sálvame está en el centro de la polémica. El motivo no es otro que un escabroso vídeo que llegó al programa Fiesta y que se decidió no publicar después de que la presentadora, Emma García, consultara con los servicios jurídicos del espacio de Mediaset.. La propia Emma valoraba de la siguiente forma las imágenes: “Se hace daño él mismo, a nadie más. No es algo delictivo ni ilegítimo, pero no es algo positivo y a mí no me gustaría que me pillaran en una situación así. Yo en esta historia no puedo ser objetiva… He entrado con angustia hoy al ver las imágenes. Yo soy muy madre y muy protectora, entiendo que no puedo decir nada al respecto".