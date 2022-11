Dos ONGs y una universidad privada, interesadas en el poblado zamorano de Castro tras su última oferta de venta

Dos ONGs y una universidad privada son algunas de las entidades que se han interesado por el poblado de Castro tras la última oferta de venta al precio de 260.000 euros.

Además de empresas vinculadas al turismo rural, el portal inmobiliario que ha puesto de nuevo en el mercado el poblado levantado para alojar a los trabajadores del salto hidroeléctrico ha recibido consultas desde el extranjero.

Particulares, empresas y organizaciones de ámbito naturalista se han interesado por las características y situación del complejo construido por Iberduero (hoy Iberdrola) a mediados del siglo pasado.

El proyecto de las Organizaciones No Gubernamentales plantea conseguir un mecenazgo o financiación a través de un crowdfunding (red de pequeñas aportaciones) para asentar a familias refugiadas ucranianas que colaborarían en la reconstrucción de las viviendas del poblado.

El interés de la universidad privada surge por la posibilidad de establecer un campus aprovechando los valores naturales del entorno, en pleno Parque Natural Arribes del Duero y Reserva de la Biosfera, a la vera del embalse de Castro.

Como publicita el portal inmobiliario, el poblado “pegado a un embalse y fronterizo con Portugal, cuenta con 44 viviendas, de las cuales cinco son independientes. Tiene también un bar, una iglesia, y una escuela con varias aulas, así como una hospedería con proyecto para ejecutar 14 habitaciones, con salón comedor y lavandería. Según los propietarios, se podría adquirir una licencia para albergar 184 plaza de turismo rural”.

Cuenta además con un antiguo cuartel de la Guardia Civil, un piscina y zonas deportivas. Y un embalse a escasos metros “donde se podría, incluso, poner en marcha un barco turístico”.

Los actuales propietarios son una familia de origen gallego que compró el poblado a principios del siglo XXI con el fin de desarrollar un proyecto de proyección turística, aprovechando en espectacular entorno sobre el que se levanta. Pero la crisis de 2008 dio al traste con las expectativas del nuevo propietario y son ahora sus herederos quienes realizan un nuevo intento de venta ante la imposibilidad de asumir la rehabilitación y las inversiones necesarias para reflotar el proyecto.

El nuevo intento de venta del poblado de Castro, esta vez por una cantidad notablemente inferior a las ofertas anteriores, resucita los posibles usos del complejo. Ofertas no han faltado a lo largo de los últimos años, pero ninguna ha fraguado.

En el año 2019 llegó a estar a la venta por 6,5 millones de euros

En el año 2017 llegó a salir a la venta por 1.750.000 euros. Posteriormente se disparó hasta los 6,5 millones de euros en 2019, cuando los dueños aseguraban tener ofertas de rusos y árabes interesados en el conjunto que ofrece unas impresionantes vistas. Comparativamente el precio actual de venta en de saldo. “Para cubrir gastos” apuntan fuentes del portal inmobiliario.

A medida que pasa el tiempo, el singular complejo construido en piedra a la vera del salto de Castro –en el término municipal de Fonfría– se va deteriorando irremediablemente mientras los titulares tienen que asumir una serie de gastos sin ninguna perspectiva de futuro.

Desde que las construcciones dejaron de tener uso, no han faltado episodios de saqueo de elementos y materiales, cuando no destrozos y pintadas. Apenas quedan puertas y ventanas en pie. Aún así no faltan visitas a este poblado fantasma que a mediados del siglo pasado llegó a disfrutar de todos los servicios y el dinamismo que impulsaba la obra del salto de Castro.

Hoy eso ya es historia. Lejos de aquel esplendor, el poblado de Castro es la viva imagen del abandono. La estampa de la desolación. Incluso hace un mes saltaba la noticia de un posible proyecto de demolición. El asunto, tratado en una reunión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, trascendió a través de Ecologistas en Acción Zamora.

Conocedora de las posibles pretensiones de los propietarios, Ecologistas remitió un escrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta solicitando un informe sobre el valor patrimonial de este poblado dentro del conjunto industrial del Salto de Castro. Petición que, a día de hoy, no ha recibido respuesta. Tampoco la Diputación ni la Junta de Castilla y León ni el propio Ayuntamiento de Fonfría veían razones que justificaran la demolición del poblado de Castro. Una alternativa que en todo caso no quedó en más que una mera consulta.

La presa y el poblado de Castro fue levantada en los primeros años de la década de 1950, en plena construcción del sistema hidroeléctrico del Duero implantado por Iberdrola. A partir de esta presa comienzan los aprovechamientos energéticos de Portugal, configurados con Miranda do Douro, Picote y Bemposta.

Hasta la fecha nadie ha procedido a mejoras u obras de rehabilitación de los inmuebles, que siguen expuestos a los impactos de las inclemencias y al paso de los tiempos. Ahora, con la familia propietaria ya retirada del circuito de los negocios en España, la idea es que otros emprendedores encuentren posibilidades de futuro en un enclave excepcional.