Como ocurre cada año por estas fechas, la polémica sobre el cambio de hora de verano vuelve a salir a escena. En España se cambia de hora dos veces al año, siguiendo las directrices de la Unión Europea y cada vez que se acerca el día indicado vuelve a resurgir un debate que parece no estar cerca de acabar.

El cambio de hora de verano se lleva a cabo en el último domingo de marzo, adelantando el reloj una hora a las 2:00 a.m. de la madrugada, lo que significa que, a partir de ese momento, serán las 3:00 a.m. Esto implica que el reloj nos arrebatará una hora de sueño, algo que muchos acaban acusando al día siguiente, haciendo que el domingo se pase, incluso, más rápido de lo normal. El cambio de hora de invierno, sin embargo, tiene lugar en el último domingo de octubre, atrasando el reloj una hora a las 3:00 a.m. de la madrugada, por lo que, a partir de ese momento, serán las 2:00 a.m. y seguro muchos ciudadanos se levantarán más descansados.

En 2023, el cambio de hora de verano en España se llevará a cabo el próximo domingo 26 de marzo y muchas personas ya han comenzado a discutir si es más o menos cómodo o necesario. Y es que, la preferencia por el horario de verano o el de invierno es un tema bastante controvertido y no existe una respuesta clara y unánime. Por un lado, quienes defienden el horario de verano argumentan que éste ofrece más horas de luz natural por la tarde, lo que permite disfrutar más del tiempo de ocio y realizar actividades al aire libre ahora que llega el buen tiempo. Además, algunos estudios sugieren que el horario de verano puede ayudar a reducir el consumo de energía y a mejorar la salud y el bienestar de las personas al estar más en sintonía con los ritmos biológicos.

No obstante, también están los que defienden el horario de invierno, argumentando que éste respeta más los ciclos naturales de luz y oscuridad y permite dormir mejor por las noches. Además, algunos estudios sugieren que el horario de invierno puede reducir el riesgo de accidentes de tráfico y mejorar el rendimiento escolar y laboral.

Efectos en el organismo del cambio de horario

Ya sean contrarios o favorables al horario de verano, lo cierto es que esta modificación en el reloj tiene su efecto directo en el organismo de todas las personas, aunque algunas lo notarán más que otras. Este cambio al horario de verano puede provocar que nos sintamos más cansados y somnolientos durante los primeros días después del cambio de hora, ya que nuestro cuerpo necesita tiempo para adaptarse al nuevo horario.

Además, el cambio de hora de verano puede alterar nuestros ritmos circadianos, que son los procesos biológicos que regulan nuestro sueño y vigilia, la temperatura corporal, la hormona del estrés, entre otros. La exposición a la luz es uno de los principales factores que influyen en nuestros ritmos circadianos, y el cambio de hora de verano puede alterar la relación entre la luz y la oscuridad, lo que puede afectar la calidad y la duración del sueño.

En general, los efectos del cambio de hora de verano pueden variar de una persona a otra, dependiendo de factores como la edad, la salud, el estilo de vida y la exposición a la luz. Para minimizar los efectos del cambio de hora, se recomienda mantener una buena higiene del sueño, exponerse a la luz natural durante el día, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, y mantener una alimentación saludable y hacer ejercicio regularmente.

¿Último cambio de hora?

Con el argumento de acabar con todos estos inconvenientes que provoca este cambio en nuestro bienestar, no son pocos los ciudadanos que se preguntan cada vez más qué ha ocurrido con la decisión de la Unión Europea, que acordó que se eliminarían para siempre los cambios de hora. En principio, esto iba a tener lugar en el año 2019, pero se retrasó al 2021 y sigue sin llevarse a cabo.

Hay que recordar que la Comisión Europea aprobó años atrás que cada miembro eligiera un solo horario entre el de verano o el de invierno y en un principio se afirmó que esto se decidiría en abril de 2019. No obstante, en aquel momento no se llevó a cabo esa medida y el horario definitivo no se produjo. La irrupción de la pandemia del coronavirus cambió las prioridades de el mundo entero y la elección del horario se quedó en el aire.

Así llegamos a nuestro días, donde continuamos modificando la hora dos veces al año y, al parecer, por el momento y en el futo más próximo no se establecerá de una vez por todas el horario de invierno o el de verano de forma definitiva. De esta forma, el próximo cambio horario se realizará sin ninguna diferencia a los anteriores y se prevé que a finales de octubre volvamos a retrasar una hora nuestros relojes para adaptarnos al invierno.

¿Hasta cuándo se cambiará la hora en España?

Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una publicación del 15 de marzo del 2022, los cambios de hora estacionales se seguirán produciendo, como mínimo, hasta el domingo 25 de octubre de 2026.

El hecho de dar esa fecha y no otra, no es algo casual. Se debe al cumplimiento del artículo 5 del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, el cual señala que cada cinco años se debe publicar un calendario con las fechas concretas del cambio de hora.