Christine Rehm, una cazadora de gangas, ha convertido una compra casual en un tesoro inesperado. Hace cinco años, cuando vivía cerca de Alicante junto a su marido Manfred, adquirió dos jarrones de vidrio en un mercadillo por tan solo 8 euros. Hoy, esos mismos jarrones han sido subastados y adjudicados por 1.200 libras esterlinas (1.365 euros).

Rehm, de 65 años, confesó que en el momento de la compra, realizada en un mercadillo de objetos hallados en maleteros de coches abandonados, no tenía idea de su verdadero valor: "Simplemente me gustó el estilo y particularmente su color. El vendedor los había marcado por 10 euros, pero dijo que podía llevármelos por 8 euros, ya que quería quitárselos de encima", recuerda Rehm en declaraciones al diario británico The Sun.

"Los cuidamos y los mantuvimos en una vitrina, pero estaba remodelando el salón y pensé en ver si valían algo. Así que los llevé a Richard Winterton Auctioneers en Burton Market Hall para una valoración y no podía creerlo cuando descubrí lo que eran", explica la compradora.

Piezas originales de Loetz

Tras su regreso al Reino Unido en 2021, la mujer decidió valorarlos. Un experto en antigüedades le reveló que eran piezas originales de Loetz, un reconocido diseñador de vidrio Art Nouveau de la Bohemia prebélica, y que podrían alcanzar hasta 1.200 libras esterlinas en subasta, como así ha ocurrido.

Los jarrones, que miden 13 centímetros de alto y presentan bordes superiores en forma de trébol, pertenecen al género Phaenomen de Loetz y datan de alrededor de 1900, época en la que el vidrio artístico de Loetz alcanzó su "pináculo de grandeza", según Sarah Williams, tasadora principal de Richard Winterton Auctioneers, donde este martes 2 de mayo han sido subastados y vendidos.

Williams explicó que la principal característica del género Phaenomen al que pertenecen los jarrones es el diseño ondulado o emplumado en la superficie del objeto, que se logró envolviendo hilos de vidrio caliente alrededor de una base de vidrio fundido. Esta técnica fue patentada en 1898.

"Estoy muy contenta de haberlos traído"

La fábrica Loetz, cuyas piezas son algunos de los ejemplos más icónicos del Art Nouveau, logró sobrevivir a la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión en la década de 1930 y a tres incendios en la fábrica. Sin embargo, cerró sus puertas en 1947.

La pareja, que tiene tres hijos adultos, regresó al Reino Unido en 2021 después de haber vivido en España durante 15 años. Christine subrayó que está "muy contenta de haber traído los jarrones con nosotros".