Quién no ha puesto el grito en el cielo en alguna ocasión por un bache en la calzada… Entre los que blasfemaban al comprobar el mal estado de una carretera, con el consiguiente perjuicio para el vehículo que transita por ella y el riesgo que entraña de producirse un accidente se encontraba el jubilado Cluaudio Trenta, que a sus 72 años decidió ponerse manos a la obra para remediar esta situación.

El bache en cuestión estaba situado en un paso de peatones de su pueblo, Barlassina, un pequeño municipio de 7.000 habitantes en la provincia de Monza, en el norte de Italia. Después de requerir en multitud de ocasiones que se arreglara este agujero quiso hacerlo él mismo. Podríamos pensar que desde el consistorio se le agradecería esta actuación, pero todo lo contrario.

El Ayuntamiento de Barlassina ha multado al ciudadano con casi 900 euros -882 en concreto- por hacer esta reparación y, por si fuera poco, le ha obligado a volver a destapar el bache. Según cuenta el propio Claudio son varios los transeúntes y coches que sufrieron las consecuencias de este obstáculo en forma de caída o de daño al coche, por lo que su firme decisión es la de desobedecer a las autoridades.

Trenta puso de su bolsillo todo el material destinado a arreglar el bache y, según explica, empleó solo media hora en la reparación. Al ser una “obra no autorizada”, la institución municipal ha tomado cartas en el asunto: “Se piensan que me están poniendo en un aprieto, pero no saben lo que se han buscado. Me han provocado, así que presentaré una contradenuncia”, asegura el vecino en Facebook y añade que no prevé ni pagar la multa ni destapar el bache.

Contrademanda. Trenta ha denunciado a la policía municipal y al funcionario que le ha multado por omisión de actos oficiales. Mientras tanto, el enfrentamiento entre el jubilado y las autoridades espera pasar a disposición judicial.