Las medusas 'huevo frito' empiezan a llegar al Mediterráneo, como se ha podido ver ya en la localidad alicantina de El Campello. El organismo marino, que se ha avistado este martes en la playa de Muchavista, se ha adelantado tres semanas, ya que es propio de finales de agosto principios de septiembre.

El Instituto de Ecología Litoral explica que el ciclo de distribución de la 'Cotylorhiza tuberculata', conocida como medusa "huevo frito", ha comenzado muy pronto. A principios de julio se dejó ver por la zona del Mar Menor y el sur de Alicante.

Este organismo marino tiene una particular forma de huevo frito, de ahí su nombre. Así, la especie puede llegar a alcanzar un diámetro de hasta 20 centímetros, según viene reflejado en la página web del Instituto de Ecología Litoral.

El investigador del Instituto de Ecología Litoral, Juan Guillén, ha asegurado que "esta medusa ya está en la costa alicantina en cantidades muy elevadas, dentro de las posibildiades que llegase una oleada de este organismo, es mejor que sea esta antes que la clavel de mar".

La medusa "huevo frito" no pica donde la piel es más dura, como puede ser la palma de mano, pero las células urticantes pueden haberse quedado sobre esta superficie y al tocar otras zonas más sensibles como son la boca y los párpados la picadura puede provocar una reacción.

Desde el Instituto de Ecología Litoral advierten de que pese a que su picadura sea poco urticante no es recomendable que estas medusas se manipulen.

De esta forma, la institución aconseja que estos organismos marinos no se entierren en la arena húmeda, sino que, en todo caso, se haga en la seca. "Es en la zona próxima a la orilla donde los niños hacen hoyos para jugar y la medusa aunque esté muerta los tentáculos siguen teniendo las células urticantes activas".

"Aunque esté muerta los tentáculos siguen teniendo las células urticantes activas"

Guillén explica que las que se han avistado en la playa de Muchavista han llegado fruto de un pulso natural acelerado, además de por el aumento de la temperatura marítima así como el exceso de levante de los últimos días, que ha favorecido las corrientes.

Los expertos piden que se respeten a este tipo de organismos marinos, lo cuales "no son anómalos" y piden que los bañistas no traten de cazarlas "para exterminarlas". Los socorristas de El Campello han sido instruidos para dar recomendaciones a los bañistas sobre las medusas. Ante la presencia de estos organismos marinos muchos han sido los usuarios que a lo largo de este martes prefieren pasar la jornada sentados en las sillas y no a remojo.

A través de la aplicación Medusapp se ha podido comprobar que el ejemplar "huevo frito" ha sido visto este martes por todo el litoral campello e incluso en la playa de San Juan. Los usuarios han notificado los avistamientos decenas de ejemplares.

"Entre el restaurante La Ponderosa y el Hostal San juan vimos más de 7-8 ejemplares, a unos 20-30 metros de la orilla y casi todas cerca de la superficie", comenta un usuario. "Había varias grandes (más de 30cm) en la zona que no cubre. Y conforme avanzaba la mañana aparecieron pequeñas muy cerca de la orilla", sostiene otro.