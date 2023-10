Con casi un centenar de alojamientos, Paradores lleva 95 años al servicio de los viajeros más exigentes, ofreciendo hospedaje y gastronomía de lujo, promocionando la mejor imagen de España, protegiendo el patrimonio histórico y cultural, y promoviendo la economía local y el cuidado del medioambiente. Si aún no has tenido la suerte de disfrutar de esta red de establecimientos hoteleros, te contamos cómo puedes hacerlo por un precio ‘low cost’, teniendo en cuenta su calidad. Y es que es posible disfrutar de dos noches de alojamiento con desayuno incluido en Paradores por menos de 275 euros.

Desde el Parador de Santiago de Compostela (el hotel más antiguo de España) hasta el de Mazagón (en el corazón de Doñana), y pasando por el de Plasencia, Paradores ofrece una combinación única de historia, patrimonio, arquitectura impresionante y servicios modernos, lo que convierte la experiencia en algo muy especial para aquellos que buscan una estancia más allá de lo convencional.

Y, como es de suponer, hospedarse en estos alojamientos tan exclusivos no está al alcance de todos los bolsillos. ¿O sí? Si te has fijado en las tarifas oficiales fijadas por Paradores en cada uno de sus establecimientos y piensas que no te las puedes permitir, es momento de que conozcas estos trucos para ahorrarte unos cuantos euros y descubras lo que es el lujo por menos de lo que imaginas.

Trucos para alojarte por menos dinero en Paradores

Si estás pensando alojarte en Paradores y quieres conseguir la mejor oferta, aquí te presentamos unos cuantos tips que te pueden ayudar:

Amigos de Paradores: Hacerte socio de este club es gratis y, además, podrás beneficiarte de numerosas ofertas. Entre ellas, un 5 % de descuento sobre la tarifa Parador, todos los días de la semana, en todos los Paradores. También te hacen un 5 % de descuento en el precio del desayuno y si tu acompañante comparte la misma habitación, también se beneficiará de este descuento.

Otro truco consiste en descubrir las ofertas que se van lanzando desde la propia web de Paradores para descubrir cuál de sus 98 alojamientos ofrece un precio más interesante.

Si quieres un descuento más suculento, lo importante es una buena organización. Y es que, si reservas con 7 días de antelación a la fecha de entrada, puedes obtener hasta un 15 % de descuento sobre los precios de tarifa Parador.

Está claro que hay ofertas para todos los gustos y viajeros: para mayores de 55 años, para aquellos que están haciendo el Camino de Santiago, packs para amantes del golf y un programa de puntos con el que puedes obtener desde acceso a circuitos de spa gratuitos hasta noches gratis en algunos Paradores.

Paradores 5 estrellas a un precio nunca visto

Un hotel de 5 estrellas no suele bajar de 150 euros la noche como mínimo y, en muchas ocasiones, no se incluye ni el desayuno. Ahora, con esta ofertaza, vas a poder disfrutar de dos noches y desayuno por 275 euros. Además, se trata de una caja regalo que es perfecta si quieres tener un detalle de lo más especial.

Esta caja Regalo es canjeable por dos noches consecutivas en el mismo Parador, para una o dos personas, en habitación doble estándar, en régimen de alojamiento y desayuno y es válida para todos los Paradores excepto Granada. Eso sí, debes saber que tiene una validez de tres años desde la fecha de adquisición y hay algunos Paradores que aplican suplemento en determinadas fechas.

¿Qué tiene de especial el alojamiento en Paradores?

Si todavía no tienes claro qué hace de la red de Paradores unos alojamientos de lo más especiales, aquí te ofrecemos algunas razones para que te alojes en ellos:

Historia y patrimonio: Cada Parador se encuentra en un edificio histórico o en una ubicación que tiene un significado cultural o patrimonial importante.

Cada Parador se encuentra en un edificio histórico o en una ubicación que tiene un significado cultural o patrimonial importante. Arquitectura única: Alojarse en un castillo medieval, en un monasterio o en un palacio es una experiencia inolvidable para cualquier viajero.

Alojarse en un castillo medieval, en un monasterio o en un palacio es una experiencia inolvidable para cualquier viajero. Ubicaciones para todos los gustos: Hay Paradores urbanos, ubicados en zonas rurales, rodeados de campos de golf o en playas de nuestro litoral.

Hay Paradores urbanos, ubicados en zonas rurales, rodeados de campos de golf o en playas de nuestro litoral. Servicios y comodidades: A pesar de encontrarse en edificios históricos, los Paradores cuentan con todo tipo de comodidades modernas: desde acceso a Internet hasta salas de reuniones y conferencias.

A pesar de encontrarse en edificios históricos, los Paradores cuentan con todo tipo de comodidades modernas: desde acceso a Internet hasta salas de reuniones y conferencias. Gastronomía de lujo , ya que cada Parador cuenta con su propio servicio de restauración que se encarga de ofrecer productos y platos regionales y locales. Esto permite a los viajeros descubrir la cocina tradicional de cada zona.

, ya que cada Parador cuenta con su propio servicio de restauración que se encarga de ofrecer productos y platos regionales y locales. Esto permite a los viajeros descubrir la cocina tradicional de cada zona. Y, por último, Paradores cuenta con una extensa carta de experiencias temáticas que abarcan desde la Ruta del Legado andalusí, hasta un programa de cicloturismo.

En definitiva, Paradores es una forma de conocer España desde las raíces. Y, si sigues algunos de los consejos que has leído aquí, podrás dormir como un auténtico rey por menos dinero del que imaginas.