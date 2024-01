Después de casi dos años de pandemia, los jóvenes de todo el mundo están más entusiasmados que nunca por vivir experiencias que los saquen de su zona de confort. Este factor, combinado con la creciente dificultad de encontrar empleo estable y adquirir una vivienda, lleva a un número cada vez mayor de personas a optar por mudarse de ciudad, de país e incluso de continente.

Hontanar es una pequeña localidad de la provincia de Toledo, en la comunidad de Castilla-La Mancha. A lo largo de los años, su población ha experimentado un descenso debido a diversos motivos. Hoy, está en busca de personas interesadas en mudarse a la región, ofreciéndoles una oportunidad de trabajo y vivienda de manera gratuita.

Todo lo que debes saber de Hontanar

El nombre de este municipio hace referencia al término "fontana aqua", que en español significa agua de fuente. Aunque se desconoce la fecha exacta de su fundación, se cree que este apelativo fue otorgado en el siglo XVI, tras el descubrimiento de cuatro fuentes de agua en la región.

Uno de los grandes atractivos para visitar es el yacimiento arqueológico Malamoneda, compuesto por un hábitat, necrópolis y estructuras militares correspondientes a diferentes etapas históricas -como la hispanorromana, visigoda, musulmana, alto y bajo medievales cristianas- así como un despoblado desde finales del siglo XVI hasta el siglo XX denominado Mala Monedilla. Además del yacimiento, también se puede observar el castillo de Malamoneda y la torre de Malamoneda.

En cuanto a su geografía, el municipio se ubica en un valle rodeado de altas sierras, profundo y tranquilo. En los alrededores, se hallan los arroyos Pasadero y Cedena, que nacen en los montes de Toledo. Asimismo, se encuentra un arroyo denominado Hontanar, visible únicamente durante las temporadas de invierno y otoño.

Requisitos

Según el último censo realizado por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en 2022, el pueblo de Hontanar cuenta con una población de tan solo 146 habitantes. Si bien los datos registrados indican que este pueblo nunca tuvo una gran demografía, en los últimos años ha experimentado un aumento.

Desde hace unos meses, el bar más importante del pueblo se ha quedado sin sus dueños. El local, que sirve como centro y lugar de encuentro para los vecinos, tenía la responsabilidad de distribuir comida a los ancianos que residen en el pueblo. Debido a la edad de la población en Hontanar, esta función resulta de vital importancia, por lo que se necesita a alguien que se encargue del bar y lleve a cabo la distribución de viandas.

Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? La realidad es que las condiciones no son nada del otro mundo: ser autónomo, tener la capacidad de crear un menú diario a un precio económico e, idealmente, mudarse con pareja e hijos para integrarse de la mejor manera al pueblo. Un detalle no menor es que el ayuntamiento no solo ofrece vivienda gratuita, sino también el negocio montado y reformado para que la persona solo tenga que ir a trabajar allí. Además, el 50% de los gastos de luz, agua y calefacción generados por el bar serán compartidos con el municipio.