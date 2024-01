Los vecinos de un pequeño pueblo situado en la comarca del Alto Mijares, despedían hace algunas semanas a quienes durante 41 años han estado al servicio de una tienda de tejidos, comestibles y complementos que también llegó a ofrecer servicios funerarios. Un comercio ligado a varias generaciones de una misma familia y que se veía forzado a bajar la persiana por razones de jubilación y salud.

El municipio en el que se encuentra el establecimiento es Montán, que roza los 400 habitantes. Sus propietarios, los hermanos Rosa María Guiñón y Miguel Ángel Guiñón, comunicaron esta difícil situación al alcalde de este pequeño pueblo, Sergio Fornas. «Había que cerrar y no era una decisión fácil porque dejar a un pueblo tan pequeño sin servicios era algo muy duro y no encontrábamos a nadie que quisiese hacerse cargo», indicaron.

«En un lugar donde hay pocos habitantes, la gente joven tiene otra mentalidad y otras prioridades. Esto no es un negocio para ganar mucho dinero sino un servicio que requiere muchas horas de trabajo y muy pocos beneficios», aseguraron.

Sin relevo

Ante esta situación, el alcalde no dudó ni por un segundo en que Montan no podía quedarse sin sus servicios básicos. Y tenía muy claro que si nadie tomaba el relevo, él mismo se haría cargo del establecimiento. «Yo me quedé sorprendido de su decisión porque el alcalde tiene su trabajo en varias empresas, además de las obligaciones en la alcaldía y la Diputación», añadió Miguel Ángel.

«Solo el gran afecto hacia su pueblo -comentan los vecinos-- puede hacer que una persona que desde mayo de 2015 regente la alcaldía del municipio y que desde el pasado julio de 2023 es diputado provincial ostentando las delegaciones de cohesión territorial, sector primario, gestión forestal y mataderos, pueda encontrar tiempo y ganas para ocuparse todavía más de lo que está, en este proyecto» .

Todo ello con el apoyo incondicional de su esposa, Sofía, para continuar ofreciendo este servicio tanto a residentes como a visitantes del municipio.

«Como El Corte Inglés»

«Desde Casa Alejandro únicamente nos queda dar las gracias a las personas que han confiado en nuestra familia durante más de un siglo, tiempo en el que nos hemos adaptado a las necesidades del pueblo, aumentando la oferta de productos al ritmo que los vecinos lo solicitaban», recuerdan estos hermanos. «Hemos tenido de todo en esta tienda: desde materiales eléctricos, pasando por productos de saneamiento y complementos, electrodomésticos… Presumíamos de que era más importante que El Corte Inglés», bromean.

Ahora Casa Alejandro ha comenzado una nueva etapa bajo el nombre de Coaliment Montan, con el objetivo de seguir ofreciendo un servicio para que los vecinos tengan cubierto lo básico.