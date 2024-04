Critican al ejecutivo de Morella por la cancelación de la fiesta de jubilados

La oposición política de Morella ha reaccionado al comunicado de la asociación de jubilados en la que anunciaban la cancelación de su jornada festiva anual y señalaban al consistorio como máximo responsable de la suspensión.

El PP se muestra contundente en la crítica al ejecutivo de Independents per Morella, liderado por el alcalde, Bernabé Sangüesa, por la «falta de previsión» que ha supuesto la cancelación de esta celebración. «Es un gobierno desbordado, superado por la realidad. El día a día se los come, atienden lo importante sin poder proyectar las urgencias del próximo mes. Viven instalados en el hoy y no se dejan ayudar por nada ni nadie. El fruto de esta manera de proceder ahora afecta a nuestros mayores en su día festivo. Desde el grupo popular lamentamos la cancelación», señala el portavoz, Jesús Ortí.

Las declaraciones formuladas desde el PP van más allá y suponen un punto de inflexión con lo que respecta a su relación con Independents per Morella. «Nuestro voto en la sesión de investidura no era a cambio de nada, incide Ortí, quien advierte que «la legislatura se les va a hacer muy larga, no solo a ellos sino, lamentablemente, al conjunto de la ciudadanía».

Por su parte, el líder de la oposición y exalcalde de Morella, el socialista Rhamsés Ripollés, también ha salido al paso de la noticia por la cancelación de la jornada de la gente mayor. «Desde el PSPV lamentamos lo que es una muestra más de descoordinación y de falta de capacidad del equipo de gobierno, que en esta ocasión afecta a los jubilados, pero no es un caso aislado», advierte. Y denuncia «las evidentes limitaciones de un equipo de gobierno de cuatro concejales».

Ambas formaciones coinciden en criticar la «incerteza y falta de información» a tres meses de las fiestas de agosto y de las extraordinarias celebraciones del 55º Sexenni de la capital de Els Ports, lo que, aseguran «afecta ya a varias asociaciones y proyectos».

Tejido asociativo

Desde el PSPV tienden la mano al tejido asociativo de la localidad. «Estamos a disposición de las entidades y del propio Ayuntamiento, una vez más, para cambiar esta situación insostenible», remarcan.

Las reacciones políticas vienen motivadas porque la asociación de jubilados, que aglutina a más de 500 mayores, ha informado de la cancelación de su fiesta anual ante la falta de un espacio accesible y con capacidad para todos los socios. Y es que, aseguran, que se consensuó con el consistorio que la celebración sería el 7 de julio. Una fecha en la que ya no será posible, al anunciar el gobierno local unas obras en el Espai Firal.

El colectivo de mayores emitió un comunicado a todos sus miembros en el que anunció la suspensión de su jornada anual de convivencia y señaló al Ayuntamiento como máximo responsable de la cancelación.

Los trabajos que ahora prevé la corporación local en el antiguo polideportivo se van a realizar en dos fases, una primera antes de las fiestas del Sexenni, en el mes de agosto, y la segunda fase, en septiembre.

Ante este calendario, los mayores de Morella, según indicaron en el escrito difundido, consideran «imposible» realizar su fiesta «en agosto en la semana que hay entre las fiestas patronales y el Sexenni», por eso la cancelan.